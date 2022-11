Des œuvres d’art célèbres ont été relookées de façon moderne pour souligner l’impact des décharges sauvages

Une œuvre d’art CÉLÈBRE a été modernisée pour souligner l’impact du flytipping.

“La Tamise près de Marble Hill, Twickenham” de Richard Wilson a été retravaillé par l’artiste numérique Quentin Devine dans le cadre d’une gamme d’art classique modifié pour refléter les principaux problèmes modernes.

“The Thames near Marble Hill, Twickenham” de Richard Wilson a été retravaillé dans le cadre du projet 1 crédit

Il était jonché de débris pour souligner l’impact des décharges sauvages 1 crédit

L’artiste numérique Quentin Devine a produit la collection 1 crédit

La nouvelle version de la belle peinture de paysage montre maintenant les scènes de campagne autrefois immaculées avec des caddies, des matelas et des déchets ménagers.

L’intention de Devine est d’attirer l’attention sur les dégâts dévastateurs que le flytipping fait à la campagne.

D’autres classiques modifiés de la collection incluent “Ophelia in the Stream” de Sir John Everett Millais, qui a été reconfiguré pour refléter le problème de la pollution des rivières.

Pendant ce temps, «Coming Home from the Mill» de LS Lowry a été modifié pour mettre en évidence l’évolution des modèles de travail et l’augmentation de l’isolement social.

La scène auparavant bondée, représentant des travailleurs rentrant chez eux dans un contexte industriel, est maintenant réduite à un seul personnage, faisant le voyage de retour seul.

Toutes les pièces retravaillées ont été conçues pour célébrer le lancement du concours “Solve for Tomorrow” de Samsung pour 2023.

Le concours encourageait les jeunes à résoudre des problèmes sociétaux et mondiaux à l’aide de la technologie.

Le travail de Devine est exposé dans le magasin phare de la marque à Kings Cross, à Londres, jusqu’au 17 novembre.

L’artiste a déclaré: “Réinventer les classiques avec une touche moderne était un énorme défi, mais quelque chose d’un travail d’amour – car de nombreux problèmes mis en évidence me tiennent à cœur.

“Les images mettent en lumière le passé et le présent de la Grande-Bretagne, mais nous pouvons faire beaucoup pour l’avenir et c’est pourquoi des projets comme” Solve for Tomorrow “sont si importants.”

Pendant ce temps, Sophie Edgerely Harris, responsable de la responsabilité sociale des entreprises chez Samsung Electronics UK, a déclaré: “Les œuvres d’art que Quentin Devine a créées visent à illustrer de manière unique les sujets de société auxquels les jeunes britanniques d’aujourd’hui sont les plus motivés pour contribuer positivement. .

“En réimaginant certaines de ces scènes à l’aide de l’art numérique, nous espérons que davantage de personnes seront inspirées pour inscrire leur idée de technologie pour le bien dans le concours Solve for Tomorrow de cette année.”

Elle a ajouté que les lauréats de l’année dernière avaient conçu des “casiers intelligents” pour soutenir les sans-abri et une aide à la mobilité pour les personnes ayant une déficience visuelle.

Quention a également donné une cure de jouvence à ‘Ophelia in the Stream’ de Sir John Everett Millais Crédit : Sir John Everett Millais