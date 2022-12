Des obus frappent Kherson en Ukraine ; 7 morts, 58 blessés

KYIV, Ukraine (AP) – Des obus russes ont frappé samedi la ville de Kherson, dans le sud de l’Ukraine, tuant sept personnes et en blessant 58 autres dans la ville que les forces de Moscou ont été forcées d’abandonner le mois dernier.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, tout juste de retour de son rapide voyage à Washington, a publié des photos de l’épave sur ses comptes de réseaux sociaux. Il a noté que la destruction est survenue alors que les Ukrainiens commençaient les célébrations de Noël qui, pour de nombreux chrétiens orthodoxes, culmineront avec la célébration traditionnelle du 7 janvier.

“Ce n’est pas un contenu sensible – c’est la vraie vie de Kherson”, a tweeté Zelenskyy. Les images montraient des voitures en feu, des corps dans la rue et des fenêtres d’immeubles soufflées.

Le chef adjoint du bureau présidentiel, Kyrylo Timochenko, a déclaré que sept personnes ont été tuées dans le bombardement de Kherson samedi et 58 ont été blessées, dont au moins 16 grièvement.

Samedi marque 10 mois depuis le début de l’invasion russe.

L’Ukraine fait face à une avalanche de tirs d’artillerie, de missiles, de bombardements et d’attaques de drones russes depuis début octobre, dont une grande partie vise l’infrastructure énergétique dans le but de couper les services d’électricité et de chauffage à mesure que l’hiver glacial avance. Les bombardements ont été particulièrement intenses à Kherson depuis que les forces russes se sont retirées et que l’armée ukrainienne a repris la ville du sud en novembre.

Plus tôt samedi, le gouverneur régional de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, a déclaré que deux personnes avaient été tuées et cinq blessées dans des bombardements au cours de la dernière journée. Les morts ont eu lieu à Kurakhove, une ville d’environ 20 000 habitants située à 30 kilomètres à l’ouest de la ville de Donetsk sous contrôle russe.

Environ 60 obus au total ont touché trois communautés pendant la nuit dans la région de Nikopol, a déclaré le gouverneur régional de Dnipropetrovsk, Valentyn Reznichenko.

Stepne, une colonie à la périphérie de Zaporizhzhia, a également été touchée par des bombardements, mais il n’y a pas eu de détails sur les victimes, selon le gouverneur, Oleksander Starukh,

Zelenskyy est retourné à Kyiv après son voyage à Washington, au cours duquel il a obtenu un autre programme d’aide militaire de 1,8 milliard de dollars.

Vendredi, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que la guerre se terminerait à la table des négociations une fois que “l’opération militaire spéciale” aurait atteint les objectifs de la Russie. Il a déclaré qu’aucun plan de paix ukrainien ne pouvait réussir sans tenir compte des “réalités d’aujourd’hui qui ne peuvent être ignorées” – une référence à la demande de Moscou que l’Ukraine reconnaisse la souveraineté de la Russie sur la péninsule de Crimée, qui a été annexée en 2014, ainsi que autres gains territoriaux.

