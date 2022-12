Des obus frappent Kherson en Ukraine ; 7 morts, 58 blessés

“Ce n’est pas un contenu sensible – c’est la vraie vie de Kherson”, a tweeté Zelenskyy. Les images montraient des voitures en feu, des corps dans la rue et des fenêtres d’immeubles soufflées.

L’Ukraine fait face à une avalanche de tirs d’artillerie, de missiles, de bombardements et d’attaques de drones russes depuis début octobre, dont une grande partie vise l’infrastructure énergétique dans le but de couper les services d’électricité et de chauffage à mesure que l’hiver glacial avance. Les bombardements ont été particulièrement intenses à Kherson depuis que les forces russes se sont retirées et que l’armée ukrainienne a repris la ville du sud en novembre.