Des objets religieux volés en Thaïlande et conservés dans un musée américain sont rendus après des décennies

Deux objets religieux sculptés à la main volés, des linteaux en grès datant des IXe et Xe siècles, ont été rendus au gouvernement thaïlandais mardi lors d’une cérémonie en retard de plus de 50 ans. Les antiquités de 1 500 livres (680 kilogrammes) avaient été volées et exportées de Thaïlande – une violation de la loi thaïlandaise – il y a environ un demi-siècle, ont indiqué les autorités, et ont été données à la ville de San Francisco, ont indiqué les autorités. Ils avaient été exposés au Musée d’art asiatique de San Francisco. San Francisco, propriétaire du musée, a accepté de remettre les anciennes dalles de grès à la suite d’une enquête de trois ans menée par le département américain de la Sécurité intérieure et d’un procès civil. Les linteaux faisaient partie de la structure de deux sanctuaires religieux du nord-est de la Thaïlande.

Les dossiers ont montré que les linteaux avaient été obtenus par un collectionneur dans des galeries à Londres et à Paris dans les années 1960, selon la plainte civile. Le collectionneur, Avery Brundage, était apparemment au courant qu’au moins un des linteaux avait été illégalement sorti de Thaïlande, indique la plainte. Brundage, un ancien président controversé du Comité international olympique qui a fait don de l’art pour établir le musée, est décédé en 1975.

Le musée soutient cependant que les autorités ont confondu les deux linteaux avec un troisième – que Brundage est en fait retourné en Thaïlande en 1970 lorsqu’il a découvert qu’il avait peut-être été illégalement retiré du pays, selon Robert Mintz, directeur adjoint du Asian Art Museum. .

Le troisième linteau n’a jamais fait partie de la collection d’art de San Francisco, a déclaré Mintz, et les responsables du musée affirment qu’il n’y a aucune preuve que Brundage savait que les deux autres linteaux auraient pu être volés.

Le gouvernement thaïlandais tentait d’amener le musée à restituer les autres artefacts depuis 2016. Le Los Angeles Times a rapporté le mystère entourant les linteaux et diverses tentatives pour les restituer en Thaïlande, en mars.

Mintz a déclaré que les conservateurs étaient chargés d’artefacts détenus pour le public et qu’il leur incombait de déterminer si les contestations de la provenance sont valides.

Mintz a déclaré que le musée suivait ses règlements – qui stipulent que certaines mesures doivent être prises – et ne cherchait pas à retarder le retour des linteaux.

« Nous sommes très heureux que les linteaux thaïlandais soient officiellement revenus », a-t-il déclaré. « Les deux linteaux vont vraiment à leur place. »

Mais le musée maintient toujours que les linteaux n’ont peut-être pas été volés. Les artefacts ont quitté la Thaïlande « dans des circonstances très peu claires », a déclaré Mintz, et se sont retrouvés en Europe, où Brundage les a achetés.

Aucun document concernant leur exportation depuis la Thaïlande n’a jamais été trouvé – ce qui, selon les autorités américaines et thaïlandaises, est la preuve qu’ils ont été volés. Mais Mintz dit qu’un manque de preuves ne signifie pas qu’il existe une preuve qu’un crime a été commis. L’affaire a incité le musée à revoir la provenance de ses autres artefacts. L’avocat de la ville de San Francisco, qui représentait le musée dans le litige, n’a pas immédiatement renvoyé de demande de commentaire mardi.

Les responsables américains ont souligné l’importance de rapatrier les objets culturels volés. La cérémonie de rapatriement, qui comprenait des danseurs thaïlandais et des prières, a eu lieu à Los Angeles parce que le consulat se trouve dans la ville – qui compte également la plus grande population thaïlandaise des États-Unis.

L’ambassadeur thaïlandais aux États-Unis, Manasvi Srisodapol, a qualifié la cérémonie de « voyage sacré de retour des linteaux » et a reconnu le commerce illégal en cours d’artefacts thaïlandais sur le marché noir.

« Je souhaite que l’histoire des linteaux thaïlandais aide à sensibiliser le public pour empêcher le retrait de trésors historiques, religieux et culturels de leurs sites d’origine dans les communautés locales », a-t-il déclaré.

David Keller, l’agent spécial de Homeland Security Investigations qui a supervisé l’affaire du rapatriement pendant près de quatre ans, a déclaré que les responsables pensaient que les revendeurs européens avaient exporté illégalement les linteaux hors de Thaïlande. La valeur estimée combinée des antiquités est de 700 000 $.

Tatum King, l’agent spécial chargé des enquêtes sur la sécurité intérieure à San Francisco, a déclaré que l’affaire renforce la nécessité pour les musées et les collectionneurs d’art d’inventorier leurs objets et de voir s’il s’agit en fait d’artefacts volés.

« Les musées sont souvent en première ligne et nous avons besoin de leur aide », a déclaré King.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici