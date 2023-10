Des objets de la taille de Jupiter observés flottant librement dans l’espace, les astronomes n’en ont aucune idée

Le télescope spatial James Webb (JWST), le télescope le plus puissant développé par l’humanité, a repéré des « planètes » de la taille de Jupiter qui flottent librement dans l’espace et ne sont connectées à aucune étoile, BBC signalé. Ces objets ont été surnommés Jupiter Mass Binary Objects, ou « JuMBO ».

Environ 40 paires d’entre eux ont été identifiées par le JWST lors d’une étude de la nébuleuse d’Orion. Notamment, ces objets sont trop petits pour être des étoiles, mais défient également la définition conventionnelle d’une planète car ils ne sont pas en orbite autour d’une étoile mère. Pour l’instant, ces objets mystérieux laissent les astronomes désemparés et peinent à les expliquer.

L’équipe de l’Agence spatiale européenne (ESA) a donné deux explications possibles à l’origine de ces objets massifs. La première est que ces objets sont issus de régions de la nébuleuse où la densité de la matière était insuffisante pour former des étoiles à part entière.

La deuxième possibilité est qu’il s’agisse de planètes qui se sont formées autour d’étoiles mais qui ont finalement été « expulsées » en raison d’interactions gravitationnelles.

»L’hypothèse de l’éjection est actuellement privilégiée. La physique des gaz suggère que vous ne devriez pas être capable de créer vous-même des objets ayant la masse de Jupiter, et nous savons que des planètes individuelles peuvent être expulsées des systèmes stellaires. Mais comment éliminer des paires de ces choses ensemble ? Pour l’instant, nous n’avons pas de réponse. C’est une question pour les théoriciens », a déclaré le conseiller scientifique principal de l’Agence spatiale européenne (Esa). Nouvelles de la BBC.

Parler à Metro.co.uk, le Dr Ed Bloomer, astronome à l’Observatoire royal de Greenwich, a déclaré : « Cela se produit dans la nébuleuse d’Orion, une « pépinière stellaire » de formation d’étoiles où nous avons déjà vu des centaines de systèmes planétaires naissants. Ensemble, cela suggère la possibilité que nos modèles et explications existants sur la formation et l’évolution des planètes ne soient pas aussi complets que nous le souhaiterions – et je ne pense pas qu’un astronome prétendrait que nous avons tout expliqué dans ce domaine. de l’astrophysique en tout cas. Potentiellement, nous envisageons quelque chose de très différent de ce que quiconque a vu auparavant.

Le télescope Webb, qui a été lancé en 2021 et a commencé à collecter des données en 2022, a remodelé la compréhension de l’univers primitif tout en prenant de superbes photos du cosmos. Depuis qu’il est devenu opérationnel, Webb a révélé l’existence des premières galaxies et trous noirs connus, et a publié une série de données sans précédent. Webb est environ 100 fois plus puissant que le télescope Hubble.