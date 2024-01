Des « obélisques » bizarres ressemblant à des virus découverts dans la bouche et les tripes humaines

Nos bouches et nos tripes regorgent de choses mystérieuses et inconnues de la science, suggèrent de nouvelles recherches. Une équipe affirme avoir découvert des structures virales distinctes parmi les bactéries qui vivent dans notre corps. Les chercheurs ont baptisé ces structures des « obélisques » et pourraient redéfinir davantage ce que signifie être un être vivant.

Alex Winter sur le film d’horreur moderne le plus important

Les virus sont de petits paquets de matériel génétique constitués d’ADN ou d’ARN enfermés dans une enveloppe protéique protectrice. Ils se caractérisent par leur incapacité à se développer davantage sans l’aide d’autres organismes plus complexes, qu’il s’agisse de bactéries ou de cellules animales. Les scientifiques se demandent encore si cet attribut intrinsèquement parasitaire empêche les virus d’être considérés comme une forme de vie.

Au fil du temps, nous avons découvert qu’il existe des entités microscopiques qui semblent encore plus étranges qu’un virus traditionnel. Virus satellites ont une coque protéique mais ne peuvent pas se répliquer à l’intérieur d’une cellule sans un deuxième virus auxiliaire, par exemple (certains le feront même “mordre” sur leur assistant afin que les deux entrent dans l’hôte en même temps). Et il existe d’autres agents qui n’ont aucune enveloppe protéique et sont simplement des boucles circulaires d’ARN, que nous avons appelés viroïdes.

À ce jour, les viroïdes n’ont été trouvés de manière concluante que dans les plantes. Mais certaines études récentes ont indiqué que des agents similaires infectent également d’autres formes de vie. Des chercheurs de l’Université de Stanford affirment avoir trouvé des preuves irréfutables de la présence de ces agents au sein des communautés microbiennes de bactéries qui tapissent notre bouche et nos intestins (ces minuscules quartiers sont également connus sous le nom de microbiomes).

Les scientifiques ont analysé des bases de données catégorisant les gènes actifs des microbes intestinaux et buccaux, en utilisant un algorithme pour rechercher des séquences génétiques inconnues qui pourraient représenter des boucles d’ARN indépendantes de type viroïde. Ils ont identifié près de 30 000 de ces séquences uniques, appelées obélisques, dans les bases de données, avec des exemples provenant du monde entier. Au total, les obélisques ont été trouvés dans environ 7 % des microbiomes des bactéries intestinales et dans la moitié des microbiomes des bactéries buccales analysés par les chercheurs. Et ils ont pu trouver des preuves de l’existence d’une espèce bactérienne spécifique (Streptocoque sanguinis) accueillant une population spécifique d’obélisques.

“En tant que tels, les obélisques constituent une classe d’ARN divers qui ont colonisé et sont passés inaperçus dans les microbiomes humains et mondiaux”, expliquent les auteurs. a écrit dans leur article préimprimé, publié sur bioRxiv ce mois-ci.

Les conclusions de l’équipe sont préliminaires et doivent donc être considérées avec davantage de prudence pour le moment. Mais si leurs travaux sont validés par d’autres recherches, ils auront alors découvert une autre couche cachée du monde microbien, une couche sur laquelle de nombreuses questions restent sans réponse.

Les auteurs affirment que les caractéristiques prévues des obélisques ne correspondent pas vraiment à celles des viroïdes ou d’autres agents sous-viraux, par exemple. Et ils semblent porter des gènes qui n’ont jamais été observés dans d’autres organismes. Nous ne savons pas non plus si et comment ils pourraient affecter les cellules humaines ou notre santé en général. Et nous ne savons toujours pas comment toutes ces choses ont pu « exister » en premier lieu. Certains scientifiques soutiennent que les viroïdes pourraient être directement liés aux ancêtres qui ont évolué en virus, mais il est également possible que les viroïdes soient autrefois des virus qui se sont débarrassés de leur machinerie plus complexe, ou peut-être que les viroïdes d’aujourd’hui sont un mélange des deux.

“Je pense que ce [work] est une indication claire de plus que nous explorons toujours les frontières de cet univers viral », Simon Roux, scientifique au DOE Joint Genome Institute du Lawrence Berkeley National Laboratory qui n’est pas affilié à la recherche, dit Revue scientifique.