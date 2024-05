Des nutriments clés peuvent aider à ralentir le vieillissement cérébral

Partager sur Pinterest Une étude récente montre que certains nutriments présents dans le régime méditerranéen, comme la vitamine E et certains acides gras, pourraient contribuer à ralentir le vieillissement cérébral. Vera Repaire/Stocksy

Des recherches antérieures ont confirmé les multiples bienfaits du régime méditerranéen pour la santé, notamment ses effets sur la santé du cerveau.

Une étude récente a révélé que certains nutriments comme la vitamine E et certains acides gras peuvent contribuer à ralentir le vieillissement cérébral.

Les chercheurs notent que ces nutriments spécifiques sont des éléments clés du régime méditerranéen.

Les chercheurs s’intéressent de plus en plus aux moyens de favoriser un vieillissement cérébral sain et de prévenir le déclin cognitif. Un domaine d’intérêt est la manière dont l’alimentation peut influencer la fonction cognitive.

Une étude récente publiée dans Vieillissement naturel a examiné les profils nutritionnels des personnes âgées et leur lien avec la santé cérébrale.

Les chercheurs ont utilisé des tests cognitifs et des techniques d’imagerie cérébrale et ont examiné des biomarqueurs sanguins pour établir des profils nutritionnels. Ils ont identifié un profil nutritionnel associé à un vieillissement cérébral plus lent. Ce profil nutritionnel présentait des niveaux plus élevés d’acides gras spécifiques, d’antioxydants et de vitamines.

Les nutriments examinés reflètent les composants du régime méditerranéen, mettant en évidence un autre avantage de suivre ce régime.

Auteur de l’étude Aron K. Barbey, Ph.D.directeur du Centre pour le cerveau, la biologie et le comportement de l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign a déclaré Actualités médicales aujourd’hui la recherche s’ajoute à un nombre croissant de preuves soutenant les bienfaits du régime méditerranéen sur la santé cérébrale :