Des nouvelles prometteuses sur la date de sortie de la saison 3 de « The White Lotus » sur HBO

Le Lotus Blanc HBO

Ce qui devait être une mini-série unique est désormais devenue l’une des franchises les plus importantes de HBO, White Lotus, qui reviendra bientôt pour une saison 3, selon une nouvelle fenêtre de date de sortie.

En parlant à Casey Bloys, Date limite confirmée La saison 3 de White Lotus sortira au premier semestre 2025, plutôt qu’après, et également dans les cinq premiers mois, ce qui la qualifiera pour la compétition aux Emmy Awards. C’est un gros tirage au sort pour HBO du côté des comédies, même si Hacks n’a pas eu besoin d’aide pour remporter à la fois le prix de la meilleure comédie et celui de la meilleure actrice dans une comédie le week-end dernier aux Emmy Awards.

La saison 2 de White Lotus a eu 23 nominations aux Emmy Awards et cinq victoires, la plus importante étant celle de Jennifer Coolidge dans la catégorie Meilleure actrice dans un second rôle dans une série limitée. Cependant, après cela, White Lotus ne sera plus éligible pour concourir en tant que série limitée car il est clair qu’il ne s’agit pas d’une série limitée. Je lis qu’elle concourra dans la catégorie… drame ? Sérieusement, drame ? Comment pouvons-nous vivre dans un monde où The Bear est une comédie et White Lotus un drame ? Je suppose que cela pourrait être le cas pour qu’elle ne soit pas en concurrence avec Hacks ? Pourtant, c’est ridicule. Il y aura probablement beaucoup plus de concurrence dans cette catégorie et peut-être beaucoup moins de victoires en conséquence.

Le Lotus Blanc HBO

La saison 3 de White Lotus se déroule dans un nouveau complexe hôtelier en Thaïlande et, comme on pouvait s’y attendre, son casting est absolument complet, tout comme les saisons précédentes. Elle comprend :

Leslie Bibb, Miloš Biković, Carrie Coon, Christian Friedel, Dom Hetrakul, Jason Isaacs, Michelle Monaghan, Morgana O’Reilly, Lek Patravadi, Shalini Peiris, Parker Posey, Tayme Thapthimthong Walton Goggins, Sarah Catherine Hook, Sam Nivola, Patrick Schwarzenegger, Aimée Lou Wood et Natasha Rothwell.

Rothwell est la seule à revenir d’une saison passée, à notre connaissance, et il semble probable qu’elle poursuivra le fil conducteur étrange et global qui a maintenant traversé deux saisons, une conspiration d’hommes puissants qui a fini par (spoilers) tuer son ancienne cliente, Jennifer Coolidge, dans la saison 2.

Je dirais que c’est probablement la plus grande liste d’acteurs connus que la série ait vu jusqu’à présent, et vu la façon dont la série s’est déroulée jusqu’à présent avec ses Emmys et ses audiences, il semble que n’importe qui serait heureux de rejoindre son casting pour au moins une saison. On ne sait pas encore lesquels de ces acteurs font partie d’une unité familiale, mais il ne fait aucun doute que beaucoup d’entre eux le sont. Nous devrons attendre et voir. Mais pas que beaucoup plus long avec une date de sortie de la saison 3 dans la première moitié de 2025.

Suis-moi sur Twitter, YouTube, et Instagram.

Procurez-vous mes romans de science-fiction Série Herokiller et La trilogie des Terriens.