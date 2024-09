Des nouvelles des coulisses concernant la signature de Motor City Machine Guns avec la WWE

Alex Shelley et Chris Sabin, connus depuis des années à la TNA Wrestling sous le nom de Motor City Machine Guns, ont récemment quitté la société. Il avait été initialement annoncé que Shelley et Sabin devaient rejoindre l’AEW, mais il semblerait maintenant que Shelley et Sabin se dirigent vers la WWE plutôt que l’AEW.

Selon Mike Johnson de PWInsider.com, il a été confirmé que Shelley et Sabin ont signé avec la WWE et que le duo devrait faire ses débuts avec la marque NXT sous peu. PW Nexus (@hashtagPWN) a également noté ce qui suit à propos de l’équipe…

« Les logos et les designs de produits dérivés sont encore en cours d’élaboration pour Motor City Machine Guns à la #WWE. Ils n’utiliseront pas leur thème TNA et, d’après ce que j’ai entendu, Def Rebel a déjà défini un thème pour eux. »