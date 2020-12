Des sites de streaming tels que Netflix pourraient se développer dans l’actualité dans un bouleversement radical de la diffusion britannique proposé par Ofcom.

Le régulateur britannique de la télévision a fait des suggestions pour une révision dramatique des règles pour la BBC, ITV, Channel 4 et 5 après que des recherches aient révélé que le système existant était peu susceptible de «survivre».

En vertu de la réglementation actuelle, ces chaînes doivent remplir les obligations de service public de radiodiffusion, notamment la fourniture d’un contenu original, diversifié et digne d’intérêt.

La refonte pourrait permettre aux radiodiffuseurs de service public (PSB) de répondre à ces exigences via des plateformes en ligne.

L’Ofcom a également proposé que de nouveaux acteurs multimédias tels qu’Amazon deviennent des PSB pour informer ceux qui ont déserté les PSB traditionnels.

Bien que les détails soient précisés au cours de la nouvelle année, lorsque le régulateur publiera ses recommandations, la consultation pointe vers les pays où les points de vente en ligne sont légalement tenus de rendre le contenu de service public disponible.

Les sites de streaming tels que Netflix devraient se développer dans les actualités afin que la radiodiffusion de service public ne soit pas diminuée avec la disparition de ses fournisseurs traditionnels, a déclaré l’Ofcom.

Une étude du régulateur britannique de la télévision a révélé que les téléspectateurs s’éloignent de plus en plus de chaînes comme la BBC au profit de nouveaux médias américains, bien que les informations régionales restent populaires (programme BBC Points West sur la photo)

Ofcom a déclaré: «Parallèlement au contenu fourni par les PSB existants, de nouveaux fournisseurs pourraient aider à fournir des médias de service public à l’avenir.

«Ce nouveau contenu pourrait se concentrer sur des groupes spécifiques de personnes ou des types de programmes.

«Les nouveaux fournisseurs pourraient offrir des compétences, une expertise et une expérience en ligne différentes, ce qui entraînerait des avantages plus larges pour le public et l’économie.

Cela pourrait ouvrir la voie à des réglementations exigeant des contenus de service public pour les plateformes en ligne.

Le rapport de l’Ofcom faisait référence à la législation au Canada et en Allemagne qui oblige les acteurs numériques à fournir un contenu d’actualité accessible.

L’année dernière, 38 pour cent seulement de l’écoute des jeunes de 16 à 34 ans concernait du contenu de diffusion traditionnel.

Exigences de service public pour les plateformes en ligne dans le monde entier Canada: Les ministres ont proposé une loi permettant à l’organisme de réglementation d’exiger que les plateformes en ligne apportent des contributions financières pour soutenir le contenu canadien et d’imposer des obligations aux plateformes pour s’assurer que le contenu peut être trouvé par les auditoires. Allemagne: Les autorités de l’État ont récemment adopté une législation sur la radiodiffusion introduisant une règle «doit être trouvée» pour certains types de contenu d’intérêt public sur les plates-formes médiatiques, ce qui signifie qu’il devrait être facilement visible sur le site. Australie: Le régulateur a proposé d’introduire des normes minimales donnant aux éditeurs plus de contrôle sur la façon dont leur contenu est affiché sur les plateformes numériques comme Facebook et Google. France: Le régulateur oblige Google à négocier avec les éditeurs d’actualités pour convenir d’un mécanisme de compensation pour l’utilisation du contenu d’actualités. La source: Consultation Ofcom

Deux téléspectateurs sur cinq de services de streaming disent qu’ils peuvent imaginer ne pas regarder la télévision du tout dans cinq ans.

Le régulateur a déclaré que les résultats annonçaient un « moment critique » pour les PSB et que les règles pré-Internet devraient être assouplies pour leur permettre de remplir leurs fonctions sur les plates-formes numériques.

Il a déclaré qu’il chercherait à «établir des objectifs clairs pour les radiodiffuseurs de service public, avec un plus grand choix sur la façon dont ils les atteignent, et des quotas pour protéger des domaines vitaux tels que les nouvelles».

Récemment, des députés ont appelé l’Ofcom à examiner les projets de la BBC de couper ses services d’information régionaux en Angleterre.

Mais les téléspectateurs veulent également continuer à voir du contenu sur le Royaume-Uni et leur propre région à l’écran.

Ofcom a déclaré que «les PSB sont particulièrement importants pour les informations régionales dédiées, où la contribution des non-PSB est minime».

Les programmes originaux pour enfants, les programmes éducatifs et religieux du Royaume-Uni, conçus spécifiquement pour le Royaume-Uni, sont également considérés comme des contenus de service public que le marché est peu susceptible de fournir.

Il a déclaré que les PSB doivent créer de nouveaux partenariats pour être plus compétitifs et que de nouveaux fournisseurs pourraient aider à fournir des médias de service public à l’avenir.

La radiodiffusion de service public est également confrontée à une baisse des revenus publicitaires, aux coûts de la croissance des services numériques et aux défis posés par la pandémie de coronavirus.

Mais Ofcom a évité de patauger dans la question épineuse de savoir si les frais de licence de la BBC devraient rester, l’appelant une question pour le gouvernement.

La directrice générale de l’Ofcom, Dame Melanie Dawes, a déclaré: «Nos diffuseurs traditionnels sont parmi les meilleurs au monde.

«Mais la télévision a été témoin d’une tempête de changements et d’innovation, le public se tournant vers des services en ligne avec des budgets plus importants.

« Pour tout ce que nous avons gagné, nous risquons de perdre le type de contenu britannique exceptionnel que les gens apprécient vraiment.

« Il est donc urgent de réformer les règles et de construire un système plus solide de médias de service public qui puisse prospérer à l’ère numérique. »