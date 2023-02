Des nouveau-nés parmi ceux qui ont été transportés des ruines du tremblement de terre en Turquie et en Syrie alors que les sauveteurs pleuraient de joie

L’appel du Sun’s Earthquake a maintenant atteint 850 000 £ après de généreux dons de lecteurs et d’entreprises britanniques.

Steve Parkin, un ancien mineur de charbon qui a créé une entreprise « homme et camionnette » dans les années 1990 et est devenue une entreprise d’un milliard de livres sterling Clipper Logistics, a fait don de 100 000 livres sterling au fonds de la Croix-Rouge du Soleil.

M. Parkin a déclaré au Sun “J’ai vu les scènes poignantes et la dévastation causée par le tremblement de terre à la frontière entre la Turquie et la Syrie et je voulais aider de toutes les manières possibles”.

EG Group, l’empire des stations-service appartenant à Zuber et Mohsin Issa, qui possèdent également Asda, a également promis 100 000 £ et 25 000 £ supplémentaires aux employés.

Zuber Issa, co-directeur général, a déclaré : « EG Group est heureux de soutenir la Croix-Rouge britannique par le biais de l’Appel pour le tremblement de terre du Soleil suite à la dévastation causée par les récents tremblements de terre en Turquie et en Syrie.

“Les collègues de la Fondation EG et de la responsabilité sociale des entreprises organisent également des événements et des activités de collecte de fonds supplémentaires au siège social de Blackburn et dans notre vaste réseau de sites au Royaume-Uni pour compléter le don de l’entreprise.

“Nos pensées vont à toutes les personnes touchées par les tremblements de terre en Turquie et en Syrie, et nous espérons qu’elles recevront tout le soutien dont elles ont besoin de la part de la communauté internationale en ces temps difficiles.”

Ocado Group, l’entreprise de technologie d’épicerie, donne également 25 000 £ à l’appel de The Sun.