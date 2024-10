Des « notifications en cours » similaires aux activités en direct d’Apple pourraient arriver sur Android

Google travaillerait sur une nouvelle API Android pour ce qu’il appelle Rich Ongoing Notifications, qui permettrait aux applications d’afficher des informations en un coup d’œil dans une barre d’état, un peu comme les activités en direct d’Apple dans Dynamic Island sur iPhone. C’est selon le journaliste qui a repéré le code dans la version Android 15 QPR1 Beta 3. Cela pourrait fonctionner un peu comme le suivi du temps qui apparaît actuellement lorsque vous êtes en communication téléphonique, avec un peu de texte dans une bulle en haut de l’écran sur lequel vous pouvez appuyer pour ouvrir l’application pour plus de détails.

Écrire pour Autorité AndroidRahman dit que l’API « permettra aux applications de créer des puces avec leur propre texte et leur propre couleur d’arrière-plan qui se trouvent dans la barre d’état ». Cela pourrait être particulièrement utile pour des choses telles que les mises à jour des transports en commun, permettant aux utilisateurs de suivre des informations pertinentes telles que les heures de départ ou l’ETA d’un Uber tout en utilisant d’autres applications. Cependant, la fonctionnalité n’est pas encore terminée et il faudra peut-être encore un certain temps avant de la voir. Rahman prédit qu’il arrivera avec Android 16.