Des notes divulguées de responsables de la santé chinois estiment à 250 millions d’infections à Covid-19 en décembre: des rapports

Près de 250 millions de personnes en Chine pourraient avoir attrapé le Covid-19 au cours des 20 premiers jours de décembre, selon une estimation interne des plus hauts responsables de la santé du pays, ont rapporté vendredi Bloomberg News et le Financial Times.

Si elle est correcte, l’estimation – que CNN ne peut pas confirmer de manière indépendante – représenterait environ 18 % des 1,4 milliard d’habitants de la Chine et représenterait la plus grande épidémie de Covid-19 à ce jour dans le monde.

Les chiffres cités ont été présentés lors d’une réunion interne de la Commission nationale chinoise de la santé (NHC) mercredi, selon les deux médias – qui ont cité des sources proches du dossier ou impliquées dans les discussions. Le résumé du NHC de la réunion de mercredi a déclaré qu’il s’était penché sur le traitement des patients touchés par la nouvelle épidémie.

Vendredi, une copie de ce qui était prétendument les notes de réunion du NHC a été diffusée sur les réseaux sociaux chinois et vue par CNN ; l’authenticité du document n’a pas été vérifiée et le NHC n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le Financial Times et Bloomberg ont tous deux présenté en détail les discussions des autorités sur la manière de gérer l’épidémie.

Parmi les estimations citées dans les deux rapports, figurait la révélation que rien que mardi, 37 millions de personnes ont été nouvellement infectées par le Covid-19 à travers la Chine. Cela contrastait dramatiquement avec le nombre officiel de 3 049 nouvelles infections signalées ce jour-là.

Le Financial Times a déclaré que c’était Sun Yang – un directeur adjoint du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies – qui avait présenté les chiffres aux responsables lors du briefing à huis clos, citant deux personnes proches du dossier.

Sun a expliqué que le taux de propagation de Covid en Chine continuait d’augmenter et a estimé que plus de la moitié de la population de Pékin et du Sichuan était déjà infectée, selon le Financial Times.

Les estimations font suite à la décision de la Chine début décembre de démanteler brusquement sa stricte politique zéro-Covid qui était en place depuis près de trois ans.

Les chiffres contrastent fortement avec les données publiques du NHC, qui n’ont signalé que 62 592 cas symptomatiques de Covid au cours des vingt premiers jours de décembre.

La manière dont le NHC est parvenu aux estimations citées par Bloomberg et le Financial Times n’est pas claire, car la Chine ne comptabilise plus officiellement son nombre total d’infections, après que les autorités ont fermé leur réseau national de cabines de test PCR et ont déclaré qu’elles cesseraient de collecter des données sur cas asymptomatiques.

Les Chinois utilisent également désormais des tests antigéniques rapides pour détecter les infections et ne sont pas tenus de signaler les résultats positifs.

Officiellement, la Chine n’a signalé que huit décès de Covid ce mois-ci – un chiffre étonnamment bas compte tenu de la propagation rapide du virus et des taux de rappel vaccinal relativement faibles chez les personnes âgées.

Seuls 42,3% des personnes âgées de 80 ans et plus en Chine ont reçu une troisième dose de vaccin, selon un calcul CNN de nouveaux chiffres publiés par le NHC le 14 décembre.

Face au scepticisme croissant selon lequel il minimise les décès de Covid, le gouvernement chinois a défendu l’exactitude de son décompte officiel en révélant qu’il avait mis à jour sa méthode de comptage des décès causés par le virus.

Selon les dernières directives du NHC, seuls les décès causés par une pneumonie et une insuffisance respiratoire après avoir contracté le virus sont classés comme décès de Covid, a déclaré mardi Wang Guiqiang, un médecin spécialiste des maladies infectieuses, lors d’une conférence de presse.

Le procès-verbal de la réunion à huis clos du NHC de mercredi ne faisait aucune référence aux discussions concernant le nombre de personnes susceptibles d’être mortes en Chine, selon les deux rapports et le document consulté par CNN.

“Les chiffres semblent plausibles, mais je n’ai pas d’autres sources de données à comparer [them] avec. Si les chiffres d’infection estimés mentionnés ici sont exacts, cela signifie que le pic national se produira au cours de la semaine prochaine », a déclaré Ben Cowling, professeur d’épidémiologie à l’Université de Hong Kong à CNN dans un communiqué envoyé par e-mail, interrogé sur les prétendues estimations du NHC. .