Des notes aux lettres, ce bibliothécaire de Californie collectionne tout ce que les gens laissent dans les livres

Un bibliothécaire présente des aperçus des histoires cachées dans les livres – non pas les histoires racontées par les mots qu’ils contiennent, mais les histoires qui émergent à travers les éléments que les lecteurs laissent entre leurs pages. Elle a créé une véritable collection en ligne en numérisant ces artefacts. L’initiative nous invite à imaginer la vie de ces anonymes. Un livre peut raconter plusieurs histoires. À Oakland, en Californie, la bibliothécaire Sharon McKellar collecte et trie toutes les notes, listes, griffonnages, photos, lettres et autres objets oubliés cachés dans les pages des livres rendus à la bibliothèque publique. Elle numérise ensuite tous ces artefacts et les met en ligne sur le site Web de l’OPL (Oakland Public Library).

« J’avais toujours collectionné de petites choses que j’avais trouvées dans des livres de bibliothèque et je savais que d’autres personnes faisaient de même. C’est ainsi que tout a commencé. C’était assez simple, je me suis inspiré d’un magazine appelé Found Magazine », a déclaré Sharon McKellar à la National Public Radio (NPR) le 2 août 2022.

Depuis les années 2000, ce magazine compile des objets trouvés comme des lettres d’amour, des cartes d’anniversaire, des devoirs et de la poésie écrits sur des serviettes, puis les publie sous la forme d’un magazine.

Les bibliothécaires d’Oakland semblent accueillir le projet de leur collègue avec enthousiasme et participent en envoyant les objets qu’ils déterrent à Sharon McKellar. La collection compte plus de 350 notes, post-it, dessins, listes et photographies.

Pour Sharon McKellar, ces curiosités nourrissent notre imaginaire. Comme elle l’explique à NPR, ces objets permettent d’être “un peu fouineur”. De manière très anonyme, c’est comme lire un peu le journal intime des gens mais sans savoir qui ils sont.

Cette nouvelle aventure pourrait désormais donner lieu à un atelier d’écriture pour imaginer les histoires que pourraient contenir ces objets.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici