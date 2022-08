Des normes plus strictes sont nécessaires pour les compensations carbone, exhortent les représentants du Congrès

Plusieurs démocrates de la Chambre ont appelé cette semaine à des normes plus strictes pour les compensations volontaires de carbone que les entreprises et les gouvernements achètent pour compenser les gaz à effet de serre qu’ils émettent.

Les représentants Jared Huffman, D-Calif., Le président des ressources naturelles Raúl M. Grijalva, D-Arizona, et la présidente du Comité spécial sur la crise climatique Kathy Castor, D-Fl., a écrit une lettre au contrôleur général des États-Unis mardi, faisant valoir que les programmes de compensation climatique sont souvent frauduleux et induisent les consommateurs en erreur sans prendre de mesures climatiques significatives.

Les projets de compensation carbone permettent aux entreprises, aux gouvernements et aux particuliers d’équilibrer leurs propres émissions de carbone en soutenant diverses initiatives climatiques qui réduisent ou séquestrent une quantité égale de pollution par le carbone.

Mais certains responsables et défenseurs du climat affirment que ces programmes sont souvent des arnaques ou des formes de greenwashing car ils n’entraînent pas de réductions supplémentaires des émissions. Les projets de compensation préservent souvent les habitats capables de stocker le carbone, notamment les forêts, les prairies, les zones humides et les écosystèmes de carbone bleu (comme les mangroves et les marais salants). Mais dans certains cas, le les habitats auraient été préservés de toute façon, et l’application à long terme est laxiste voire inexistante. De plus, il n’existe pas encore de solution solide pour empêcher double comptageoù le même crédit est utilisé par plusieurs parties.

Les représentants ont déclaré que les paramètres permettant d’évaluer l’efficacité de ces compensations – y compris la mesure, la notification et la vérification – varient en fonction du programme. La différence de mesures rend difficile pour les gens de comprendre leur achat et pour les décideurs politiques de quantifier l’impact de ces marchés, ont-ils déclaré.