Des noms familiers prêts à tourner sous le nom de « The Rowdymen » nouvellement formé

Un groupe d’artistes chevronnés se réunit pour former une sorte de « supergroupe » terre-neuvien.

The Rowdymen est composé du chanteur George Masswohl, du guitariste Gerry Finn du groupe Killer Dwarfs et du batteur Greg Hawco.

Le groupe se consacre à ce qu’il appelle la préservation et la propagation de la musique de la province.

Ils emmènent leur spectacle sur la route pour une tournée des Centres d’Art et de Culture du 30 octobre au 5 novembre.

Masswohl plaisante en disant que c’est une « grande entreprise » pour eux tous.

« Nous ne sommes pas non plus des adolescents, vous savez. Nous sommes des hommes d’un certain âge, mais cette musique nous dynamise vraiment.