Des nominations pour chaque grande catégorie

La force est forte avec celui-ci.

« The Mandalorian », la série à succès Disney + se déroulant dans l’univers « Star Wars », a égalé la quatrième saison de la série de la monarchie britannique de Netflix « The Crown » dans les 73e nominations aux Primetime Emmy Awards de mardi, avec 24 nominations chacune, dont celle du meilleur drame.

Les deux émissions ont été suivies par l’émission inaugurale Marvel de Disney + « Wandavision », qui a remporté 23 nominations, dont la meilleure série limitée, l’actrice (Elizabeth Olsen) et l’acteur (Paul Bettany). Et « Ted Lasso » d’Apple TV+, mettant en vedette Jason Sudeikis en tant qu’entraîneur de football transplanté à Londres, a décroché 20 nominations, le plus pour une série comique de première année. Les catégories de séries limitées sont particulièrement empilées cette année, avec « The Queen’s Gambit » de Netflix, « I May Destroy You » de HBO et « Mare of Easttown » qui ont tous reçu plusieurs hochements de tête.

HBO et HBO Max, avec un total de 130 nominations, ont devancé de peu les 129 de Netflix.

Après la cérémonie essentiellement virtuelle de l’automne dernier organisée par Jimmy Kimmel au milieu de la pandémie de COVID-19, les Emmys reviendront pour une émission en personne le 19 septembre sur CBS (8 EDT/PDT). Cedric the Entertainer animera l’événement, qui sera diffusé en direct du Microsoft Theatre de Los Angeles.

Bon nombre des meilleurs gagnants et nominés de l’année dernière n’étaient pas éligibles pour les prix 2021 en partie à cause des retards de production de COVID qui ont repoussé leurs saisons à venir, notamment « Succession », « The Morning Show », « Ozark » et « The Marvelous Mrs. Maisel ». Les émissions diffusées entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021 étaient éligibles pour les prix de cette année.

La liste complète des nominés aux Emmy 2021 :

Snobs des Emmys 2021 : « Girls5Eva », Nicole Kidman, Ethan Hawke et plus

Emmys pour permettre les gagnants utiliseront le terme non sexiste « interprète » au lieu d’« acteur », « actrice »

SÉRIE DRAMATIQUE

« Les garçons » (Amazon)

« Bridgerton » (Netflix)

« La Couronne » (Netflix)

« Le conte de la servante » (Hulu)

« Pays Lovecraft » (HBO)

« Le Mandalorien » (Disney+)

« Poser » (FX)

« C’est nous » (NBC)

SÉRIES COMIQUES

« Noir-ish » (ABC)

« Cobra Kai » (Netflix)

« Emilie à Paris » (Netflix)

« Hacks » (HBO Max)

« L’hôtesse de l’air » (HBO Max)

« La méthode Kominsky » (Netflix)

« PEN15 » (Hulu)

« Ted Lasso » (Apple TV+)

SÉRIE LIMITÉE

« Je peux te détruire » (HBO)

« Jument d’Easttown » (HBO)

« Le Gambit de la Reine » (Netflix)

« Le chemin de fer clandestin » (Amazon)

« WandaVision » (Disney+)

FILM TV

« Le Noël de Dolly Parton sur la place » (Netflix)

« Oslo » (HBO)

« Robin Roberts Presents: Mahalia » (à vie)

« L’amour de Sylvie » (Amazon)

« Oncle Frank » (Amazon)

ACTRICE PRINCIPALE, SÉRIE DRAMATIQUE

Uzo Aduba, « En traitement » (HBO)

Olivia Colman, « La Couronne » (Netflix)

Emma Corrin, « La Couronne » (Netflix)

Elisabeth Moss, « Le conte de la servante » (Hulu)

Mj Rodriguez, « Pose » (FX)

Jurnee Smollett, « Lovecraft Country » (HBO)

ACTEUR PRINCIPAL, SÉRIE DRAMATIQUE

Sterling K. Brown, « C’est nous » (NBC)

Jonathan Majors, « Lovecraft Country » (HBO)

Josh O’Connor, « La Couronne » (Netflix)

Régé-Jean Page, « Bridgerton (Netflix)

Billy Porter, « Pose » (FX)

Matthew Rhys, « Perry Mason » (HBO)

ACTRICE DE SOUTIEN, SÉRIE DRAMATIQUE

Gillian Anderson, « La Couronne » (Netflix)

Helena Bonham Carter, « La Couronne » (Netflix)

Madeline Brewer, « Le conte de la servante » (Hulu)

Ann Dowd, « Le conte de la servante » (Hulu)

Aunjanue Ellis, « Lovecraft Country » (HBO)

Emerald Fennell, « La Couronne » (Netflix)

Yvonne Strahovski, « Le conte de la servante » (Hulu)

Samira Wiley, « Le conte de la servante » (Hulu)

ACTEUR DE SOUTIEN, SÉRIE DRAMATIQUE

Giancarlo Esposito, « Le Mandalorien » (Disney+)

OT Fagbenle, « Le conte de la servante » (Hulu)

John Lithgow, « Perry Mason » (HBO)

Tobias Menzies, « La Couronne » (Netflix)

Max Minghella, « Le conte de la servante » (Hulu)

Chris Sullivan, « C’est nous » (NBC)

Bradley Whitford, « Le conte de la servante » (Hulu)

Michael K. Williams, « Lovecraft Country » (HBO)

ACTRICE PRINCIPALE, SÉRIE COMÉDIE

Aidy Bryant, « Shrill » (Hulu)

Kaley Cuoco, « L’hôtesse de l’air » (HBO Max)

Allison Janney, « Maman » (CBS)

Tracee Ellis Ross, « Black-ish » (ABC)

Jean Smart, « Hacks » (HBO Max)

ACTEUR PRINCIPAL, SÉRIE COMÉDIE

Anthony Anderson, « Black-ish » (ABC)

Michael Douglas, « La méthode Kominsky » (Netflix)

William H. Macy, « Shameless » (Showtime)

Jason Sudeikis, « Ted Lasso » (AppleTV+)

Kenan Thompson, « Kenan » (NBC)

ACTRICE DE SOUTIEN, SÉRIE COMÉDIE

Aidy Bryant, « Saturday Night Live » (NBC)

Hannah Einbinder, « Hacks » (HBO Max)

Kate McKinnon, « Saturday Night Live » (NBC)

Rosie Perez, « L’hôtesse de l’air » (HBO Max)

Cecily Strong, « Saturday Night Live » (NBC)

Temple Junon, « Ted Lasso » (Apple TV+)

Hannah Waddingham, « Ted Lasso » (Apple TV+)

ACTEUR DE SOUTIEN, SÉRIE COMÉDIE

Carl Clemons-Hopkins, « Hacks » (HBO Max)

Brett Goldstein, « Ted Lasso » (Apple TV+)

Brendan Hunt, « Ted Lasso » (Apple TV+)

Nick Mohammed, « Ted Lasso » (Apple TV+)

Paul Reiser, « La méthode Kominsky » (Netflix)

Jeremy Swift, « Ted Lasso » (Apple TV+)

Kenan Thompson, « Saturday Night Live » (NBC)

Bowen Yang, « Saturday Night Live » (NBC)

ACTRICE PRINCIPALE, SÉRIE LIMITÉE/FILM TÉLÉ

Michaela Coel, « Je peux te détruire » (HBO)

Cynthia Erivo, « Génie : Aretha » (National Geographic)

Elizabeth Olsen, « WandaVision » (Disney+)

Anya Taylor-Joy, « Le Gambit de la Reine » (Netflix)

Kate Winslet, « Jument d’Easttown » (HBO)

ACTEUR PRINCIPAL, SÉRIE LIMITÉE/FILM TÉLÉ

Paul Bettany, « WandaVision » (Disney+)

Hugh Grant, « The Undoing » (HBO)

Leslie Odom, Jr., « Hamilton » (Disney+)

Ewan McGregor, « Halston » (Netflix)

Lin-Manuel Miranda, « Hamilton » (Disney+)

ACTRICE DE SOUTIEN, SÉRIE LIMITÉE/FILM TV

Renee Elise Goldsberry, « Hamilton » (Disney+)

Kathryn Hahn, « WandaVision » (Disney+)

Moses Ingram, « Le Gambit de la Reine » (Hulu)

Julianne Nicholson, « Jument d’Easttown » (HBO)

Jean Smart, « Jument d’Easttown » (HBO)

Phillipa Soo, « Hamilton » (Disney+)

ACTEUR DE SOUTIEN, SÉRIE LIMITÉE/FILM TV

Thomas Brodie-Sangster, « Le Gambit de la Reine » (Netflix)

Daveed Diggs, « Hamilton » (Disney+)

Paapa Essiedu, « Je peux te détruire » (HBO)

Jonathan Groff, « Hamilton » (Disney+)

Evan Peters, « Jument d’Easttown » (HBO)

Anthony Ramos, « Hamilton » (Disney+)

SÉRIE DE DISCUSSION SUR LES VARIÉTÉS

« Conan » (SCT)

« Le spectacle quotidien avec Trevor Noah » (Comedy Central)

« Jimmy Kimmel en direct ! » (ABC)

« La semaine dernière ce soir avec John Oliver » (HBO)

« Le Late Show avec Stephen Colbert » (CBS)

SÉRIE DE CROQUIS DE VARIÉTÉ

« A Black Lady Sketch Show » (HBO)

« Saturday Night Live » (NBC)

PROGRAMME DE CONCOURS

« La course incroyable » (CBS)

« J’y suis arrivé! » (Netflix)

« La course de dragsters de RuPaul » (VH1)

« Top Chef » (Bravo)

« La Voix » (NBC)

HTE POUR LE PROGRAMME DE RÉALITÉ OU DE CONCOURS

Bobby Berk, Karamo Brown, Tan France, Antoni Porowski, Jonathan Van Ness, « Queer Eye » (Netflix)

Nicole Byer, « Cloué! » (Netflix)

RuPaul Charles, « RuPaul’s Drag Race » (VH1)

Barbara Corcoran, Mark Cuban, Lori Greiner, Daymond John, Robert Herjavec, Kevin O’Leary, « Shark Tank » (ABC)

Padma Lakshmi, Tom Colicchio, Gail Simmons, « Top Chef » (Bravo)

PROGRAMMES LES PLUS NOMINÉS

« La Couronne » (Netflix), 24 nominations

« Le Mandalorien » (Disney+), 24

« WandaVision » (Disney+), 23 ans

« Le conte de la servante » (Hulu), 21

« Saturday Night Live » (NBC), 21

« Ted Lasso » (Apple TV+), 20 ans

RÉSEAUX LES PLUS NOMINÉS

HBO/HBO Max, 130

Netflix, 129

Disney+, 71

NBC, 46 ans