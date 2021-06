Des nomades numériques s’échappent de Manille touchée par Covid pour travailler à partir de sites touristiques désertés aux Philippines

Après des mois enfermés à Manille, touchée par un coronavirus, Tanya Mariano a fui la capitale philippine pour travailler depuis la plage, rejoignant un nombre croissant de nomades numériques aidant une industrie du tourisme dévastée à rester à flot.

L’interdiction faite aux vacanciers étrangers d’entrer dans le pays de l’archipel et les restrictions de voyage nationales depuis le début de la pandémie l’année dernière ont contraint de nombreux opérateurs à fermer et à supprimer des millions d’emplois.

De nombreux travailleurs numériques de Manille encombrée, craignant Covid-19 et en ayant marre des blocages et des restrictions, s’échappent vers des points chauds de la nature en grande partie désertés pour faire leur travail – injectant de l’argent bien nécessaire dans les communautés dépendantes des visiteurs extérieurs.

Assise avec son ordinateur portable sur le balcon de l’appartement avec vue sur l’océan qu’elle loue avec son petit ami à San Juan, une ville de surf à plusieurs heures au nord de chez elle, Mariano dit que le déménagement a été une « grande amélioration de la qualité de vie ».

« Être proche de l’océan, être proche de la nature est très apaisant », a déclaré Mariano, 37 ans, écrivain indépendant et spécialiste de la communication.

« Lorsque je suis en réunion, généralement Zoom ou Google Meet, j’essaie de ne pas utiliser la plage comme arrière-plan – je montre simplement le mur aux gens pour qu’ils ne me détestent pas. »

Il n’y a pas de chiffres officiels sur le nombre de personnes travaillant à distance depuis les plages de carte postale et les sites de plongée du pays, mais il s’agit certainement d’une fraction des millions de touristes qui affluent généralement sur ses rives.

L’impact des restrictions de voyage de Covid-19 sur le secteur a été dramatique: 37 milliards de dollars supprimés de l’économie et la perte de plus de deux millions d’emplois, selon les données du World Travel and Tourism Council.

Bravo Beach Resort sur l’île méridionale de Siargao – une destination de surf renommée – a ressenti la douleur avec acuité.

Normalement rempli de touristes locaux et internationaux, il accueille désormais en moyenne cinq à dix invités à la fois, soit environ 10% de sa capacité, a déclaré le directeur général Dennis Serrano.

Avec une hémorragie de la station pouvant atteindre 200 000 pesos (4 180 $) par mois, il espère que la situation sera « de retour à la normale » d’ici l’année prochaine.

Même l’île de villégiature de sable blanc de Boracay est devenue une « ville fantôme », selon Eugene Flores, directeur de l’hôtel-boutique La Banca House, où la plupart des chambres sont remplies de nomades numériques de longue date de Manille.

Les chiffres officiels montrent que les arrivées sur l’île sont tombées à moins de 335 000 l’année dernière, contre plus de deux millions en 2019.

« Quand vous sortez, vous pouvez voir des magasins, vous pouvez voir des restaurants, vous pouvez voir des hôtels qui sont vraiment fermés. Seuls quelques-uns sont ouverts », a déclaré Flores.

– ‘Tu saignes encore’ –

Le rythme glacial du déploiement du vaccin Covid-19 dans le pays est susceptible de retarder la réouverture complète de l’industrie touristique assiégée du pays.

Pour l’instant, les nomades numériques sont un « marché cible », a déclaré le ministère du Tourisme, encourageant les centres de villégiature et les hôtels à répondre à la « nouvelle race » de voyageurs en proposant une connexion Internet rapide et des activités de bien-être.

L’afflux de travailleurs mobiles, dont les salaires à Manille s’étendent plus loin dans les provinces, maintient à flot des entreprises comme le restaurant Papa Bear à San Juan.

« Vous ne saignez pas complètement, vous saignez toujours, mais vous générez au moins quelque chose pour en compenser suffisamment », a déclaré le propriétaire Denny Antonino.

Les nomades numériques représentent désormais 30 à 40% de ses clients et il espère que la tendance se poursuivra après la pandémie pour égaliser les fluctuations saisonnières.

« Ils sont capables de faire leur travail, mais entre les réunions, ils peuvent surfer, faire de la randonnée, aller aux chutes, il y a plus de choses à faire », a déclaré Antonino.

– ‘Je n’avais pas besoin de m’inquiéter autant’ –

Neuf mois après que Carlo Almendral a quitté son appartement « prison » du quartier financier de Manille pour San Juan, le PDG d’une start-up d’intelligence artificielle a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de partir.

L’homme de 43 ans commence souvent sa journée par une balade à vélo à l’aube à travers la campagne ou un surf lorsque les vagues sont hautes.

Il se termine par une réunion d’affaires et un verre de vin sur la plage au coucher du soleil, accompagné de son sauvetage, le bouledogue français Alfred.

« Je n’avais pas réalisé combien de temps j’avais passé à m’inquiéter de la pandémie jusqu’à ce que j’arrive ici », a déclaré Almendral depuis la station balnéaire en bord de mer, où son bureau est un studio aéré sur le toit avec vue sur la mer.

« Être ici m’a rendu plus productif et plus créatif. »

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici