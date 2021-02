Des niveaux records d’incendie, de sécheresse et de coléoptères ravagent les forêts allemandes, révèle une étude

L’état des forêts allemandes s’est détérioré à des niveaux records en raison des incendies, de la sécheresse et d’une infestation de scolytes, a déclaré mercredi le ministre de l’Agriculture, incitant les groupes environnementaux à appeler à des politiques plus vertes.

Plus d’arbres sont morts en 2020 que jamais auparavant et seulement 21% des arbres observés avaient une canopée intacte, une indication de la santé d’un arbre, selon une enquête annuelle sur les forêts. C’était la valeur la plus basse depuis le début de l’évaluation en 1984.

Les Allemands, qui sont fiers de leur conscience environnementale et dont la culture et l’histoire sont imprégnées de légendes forestières, sont préoccupés par l’état des forêts, qui couvrent 11,4 millions d’hectares, soit un tiers de la superficie du pays.

«Nous avons besoin de nos arbres et de nos forêts en Allemagne: comme protection du climat, habitats pour la faune et la flore diverses, purificateurs d’air et d’eau, réservoirs de dioxyde de carbone, employeurs ou comme loisirs pour les humains», a déclaré la ministre de l’Agriculture Julia Kloeckner.

L’étude, qui examine l’état de 10000 arbres chaque année, a montré qu’un record de 1,7% des arbres observés sont morts entre 2019 et 2020, soit près de 10 fois la moyenne.

Les épinettes ont été particulièrement touchées, dont environ 4,3% sont mortes. L’étude a cité une infestation de scolytes comme la cause principale. Cela a été aggravé par un été sec qui a permis aux coléoptères de pénétrer profondément dans les écorces.

Il a également accusé les tempêtes, la sécheresse et les incendies de forêt au cours des trois dernières années d’avoir massivement endommagé les forêts allemandes.

Les hêtres à feuilles caduques ont également été touchés par l’éclaircie de la canopée, ce qui signifie que les arbres manquaient une grande partie de leur masse foliaire normale, une tendance qui a été claire au cours de la dernière décennie.

«L’état de la couronne est comme un thermomètre médical, il montre comment vont les arbres. L’enquête montre que nos forêts sont malades », a déclaré Kloeckner.

Le gouvernement a déjà promis environ 1,5 milliard d’euros de financement pour les propriétaires forestiers municipaux et privés, mais les groupes verts demandent plus d’action.

«La situation est grave. Le gouvernement allemand doit enfin prendre des mesures efficaces de protection du climat et en même temps réduire massivement les émissions polluantes des transports, de l’industrie et de l’agriculture », a déclaré le groupe BUND nature.