Covid-19 est décrit comme une maladie à court terme causée par une infection par le nouveau coronavirus SARS-CoV-2. Les responsables de la santé publique ont tendance à dire que les gens vont se rétablir dans environ deux semaines.

Cependant, il devient de plus en plus clair que ce n’est pas le cas pour tout le monde et que la période de deux semaines n’est que la phase de «maladie aiguë».

Le projet Discover du North Bristol NHS Trust, qui étudie les effets à long terme du coronavirus, a révélé que sur un total de 110 patients ayant fait l’objet d’un examen de trois mois, la plupart (74%) présentaient au moins un symptôme persistant après douze ans. semaines. Les plus courants étaient:

Fatigue excessive: 39%

Essoufflement: 39%

Insomnie: 24%

Douleurs musculaires: 23%

Douleur thoracique: 13%

Toux: 12%

Perte d’odeur: 12%

Maux de tête, fièvre, douleurs articulaires et diarrhée: chacun moins de 10%

D’autres symptômes à long terme qui ont été signalés par des survivants de Covid-19, à la fois suspectés et confirmés, de manière anecdotique, comprennent des problèmes d’audition, un « brouillard cérébral », une perte de mémoire, un manque de concentration, des problèmes de santé mentale et une perte de cheveux.

L’impact de Long Covid sur les personnes atteintes d’une maladie bénigne n’a pas encore été étudié en profondeur.

Les données de l’application de suivi des symptômes du King’s College de Londres montrent que jusqu’à 500000 personnes au Royaume-Uni souffrent actuellement des effets à long terme de Covid-19.

En octobre, les scientifiques ont affirmé que Long Covid pourrait en fait être divisé en quatre syndromes différents.

Les universitaires de l’Institut national de recherche en santé – dirigé par le professeur Chris Whitty – ont été invités à examiner les preuves limitées sur le long Covid pour aider les patients et les médecins à comprendre le «phénomène».

Leurs résultats ont averti que même les enfants peuvent souffrir et on ne peut pas supposer que les personnes à faible risque de maladie grave et de décès par Covid-19 sont également à faible risque d’effets secondaires durables.

Les médecins ont mis en garde que certains problèmes de santé mentale tels que l’anxiété et la dépression chez les « longs courriers », comme on les appelle, pourraient être dus à des verrouillages, par opposition au virus lui-même.

Les experts ont également affirmé que les symptômes pouvaient être regroupés en quatre groupes différents: