Des niveaux élevés de Viagra découverts dans les égouts sous le quartier de la vie nocturne de Séoul

Dans un article publié dans la revue Scientific Reports en mai, les chercheurs ont rapporté avoir trouvé des traces élevées d’inhibiteurs de la phosphodiestérase-5, qui sont utilisés dans les médicaments contre la dysfonction érectile, dans les installations de traitement des eaux usées de la région de Séoul qui abrite des bars, des discothèques et le rouge- quartier léger.

«Nous avons estimé que la consommation de PDE-5i était 31% plus élevée que dans les zones avec moins de lieux de vie nocturne», A déclaré le groupe de scientifiques.

Les résultats soulèvent deux préoccupations pour les responsables de la ville, car il est illégal pour les bars de distribuer ces médicaments, car les gens ont besoin d’une prescription légale pour les obtenir et les installations de traitement de l’eau sont incapables de traiter le volume élevé de produits chimiques détectés dans le les égouts.

En plus de l’obtenir directement sous forme de pilule, le Viagra est également acquis illégalement par des résidents de Corée du Sud et d’autres pays en tant qu’ingrédient dans des médicaments, des compléments alimentaires et des produits à base de plantes conçus pour améliorer les performances sexuelles.

Le niveau de produits chimiques existant dans les stations d’épuration de 50 milligrammes pour 1 000 tonnes d’eau préoccupe les scientifiques, bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour déterminer ce qui serait un niveau sûr.

Les scientifiques ont souligné la probabilité qu’une plus grande quantité de médicaments soit rejetée dans le système d’eau autour des zones urbaines de Séoul à mesure que la taille du marché augmente dans la région. Actuellement, environ 23% des hommes sud-coréens âgés de 30 à 39 ans souffrent de dysfonction érectile, selon les chercheurs, le nombre de personnes touchées en Asie devant passer à 200 millions d’ici 2025.

