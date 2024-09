Des niveaux élevés de plomb ont été détectés dans des mélanges de cannelle et d’épices de 12 marques, selon un rapport

CNN

—



Des niveaux élevés de plomb ont été trouvés dans 12 marques de poudre de cannelle et de poudres multi-épices, selon les tests publié jeudi par Consumer Reports, une organisation à but non lucratif qui aide les consommateurs à évaluer les biens et les services.

Selon le rapport, la poudre de cannelle vendue par Paras contenait les niveaux de plomb les plus élevés, soit 3,52 parties par million, ou ppm.

Français Le niveau le plus élevé suivant a été trouvé dans la poudre de cannelle d’EGN (2,91 ppm), suivie de la cannelle moulue de Mimi’s Products (2,03 ppm), de la cannelle moulue de ShopRite Bowl & Basket (1,82 ppm), de la cannelle moulue de marque Rani (1,39 ppm), de la poudre de cannelle de Zara Foods (1,27 ppm), de la poudre de bâton de cannelle Three Rivers (1,26 ppm), de la poudre de cinq épices de marque Yu Yee (1,25 ppm), de la poudre de cinq épices BaiLiFeng (1,15 ppm), de la poudre de cinq épices Spicy King (1,05 ppm), de la poudre de cannelle Badia (1,03 ppm) et de la poudre de cannelle Deep (1,02 ppm).

Paras et EGN ont déclaré à Consumer Reports qu’ils arrêteraient les ventes et demanderaient aux magasins de retirer les produits à la cannelle concernés des rayons des magasins.

CNN a contacté les 12 marques pour obtenir leurs commentaires.

Mimi’s Products a déclaré à CNN qu’elle s’appuyait sur des rapports d’analyse fournis par ses fournisseurs, qui indiquent qu’« aucun niveau de plomb dépassant 1 partie par million n’a été trouvé dans notre cannelle moulue », selon la porte-parole Nuria Lambert.

Karen O’Shea, responsable des communications d’entreprise de Wakefern Food Corp., propriétaire de ShopRite Bowl & Basket, a déclaré à CNN par courrier électronique que « la qualité de nos produits est de la plus haute importance et notre cannelle répond à toutes les normes de sécurité et de qualité ».

Alina Lasta, directrice des affaires réglementaires de Badia Spices, a déclaré à CNN par courrier électronique que les produits à base de cannelle moulue de la société sont conformes à toutes les lois fédérales et internationales.

« On trouve des traces de plomb dans presque tous les produits alimentaires cultivés dans le monde », a déclaré Guitar dans un courriel. « La FDA n’a pas établi de réglementation officielle concernant la quantité de plomb dans les épices, mais à ce jour, elle n’a jamais émis d’alerte consommateur ni de rappel pour des produits à base d’épices contenant du plomb à un niveau inférieur à 2 parties par million. »

CNN n’a pas reçu de réponse des autres fabricants ni de la Association américaine du commerce des épicesqui représente l’industrie américaine des épices sur le marché mondial, au moment de la publication.

Le Codex Alimentarius, un conseil international créé par l’Organisation mondiale de la santé et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, « envisage d’adopter un niveau maximal de 2,5 ppm pour le plomb dans les épices à base d’écorce, y compris la cannelle, en 2024 », selon la FDA.

Cependant, des niveaux de plomb supérieurs à 1 ppm déclenchent un rappel à New York, le seul État qui réglemente les métaux lourds dans les produits à base d’épices, selon Consumer Reports, qui a alerté les autorités de l’État de New York. CNN a également contacté le Département de la santé de l’État de New York pour savoir s’il prendrait des mesures sur la base du rapport, mais n’a pas reçu de réponse avant la publication.

Selon la Commission, il n’existe aucun niveau de plomb qui soit sans danger pour les humains. Agence américaine de protection de l’environnement. Le plomb s’accumule dans l’organisme au fil du temps et est un « métal toxique » qui peut être nocif même à de faibles niveaux d’exposition, a déclaré l’agence, en particulier pour les enfants.

« Une dose de plomb qui n’aurait que peu d’effet sur un adulte peut avoir des effets importants sur un enfant. Chez les enfants, de faibles niveaux d’exposition ont été associés à des lésions du système nerveux central et périphérique, à des troubles de l’apprentissage, à une taille plus petite, à des troubles de l’audition et à une altération de la formation et du fonctionnement des cellules sanguines », indique l’EPA sur son site Internet.

Le Estimations de l’OMS que près d’un million de vies ont été perdues à cause de l’exposition au plomb en 2019, et a déclaré que le plomb était responsable de 21,7 millions d’années perdues en raison d’invalidités et de décès dans le monde en raison des effets à long terme du plomb sur la santé.

« À des niveaux élevés d’exposition au plomb, le cerveau et le système nerveux central peuvent être gravement endommagés, entraînant un coma, des convulsions, voire la mort. Les enfants qui survivent à une intoxication grave au plomb peuvent souffrir d’une déficience intellectuelle permanente et de troubles du comportement », a déclaré l’OMS sur son site Internet.

Des niveaux inférieurs trouvés dans d’autres marques



Consumer Reports a collecté environ trois échantillons de chacun des 36 produits d’épices différents, dont de la cannelle, du garam masala et de nombreux mélanges d’épices. Les grandes marques d’épices ont été achetées dans des épiceries traditionnelles, et les marques plus petites ont été collectées dans des magasins internationaux du Connecticut, du New Jersey et de New York, ainsi qu’en ligne.

En plus de la douzaine de marques présentant des niveaux de plomb supérieurs à 1 ppm, 18 marques de diverses cannelles ou mélanges d’épices contenaient des niveaux de plomb allant de 0,87 ppm à 0,23 ppm, selon le rapport, tandis que six produits à base de cannelle ont été testés à des niveaux inférieurs.

Il s’agit notamment de cannelle moulue et de cannelle moulue biologique vendues par 365 Whole Foods Market, qui contenaient respectivement 0,12 ppm et 0,02 ppm de plomb. La cannelle moulue 100 % biologique de Morton & Bassett San Francisco, la cannelle biologique Loisa et la poudre de cannelle Sadaf ont été testées à 0,04 ppm de plomb. Le mélange de sept épices Sadaf était plus élevé, avec 0,15 ppm de plomb.

Toutefois, comme les tests de Consumer Reports n’ont examiné que trois échantillons de chaque marque, les résultats ne peuvent pas déterminer si des niveaux de plomb similaires seraient trouvés dans tous les produits vendus sous cette marque, selon James Rogers, directeur de la recherche et des tests sur la sécurité alimentaire chez Consumer Reports.

« Nous n’avons pas les ressources nécessaires pour tester des centaines et des centaines d’échantillons, ce qui serait la bonne façon de procéder », a déclaré Rogers. « Il s’agit d’un test ponctuel de chaque produit et cela peut être un point de départ pour le consommateur afin de réduire les risques en reconnaissant que le plomb est présent dans notre sol et notre eau et qu’il peut également y avoir d’autres sources de plomb dans son alimentation. »

À l’automne 2023, des niveaux de plomb extrêmement élevés ont été détectés dans des sachets de compote de pommes pour enfants aromatisés à la cannelle importés d’Équateur et vendus par les marques WanaBana, Schnucks et Weis. Les concentrations de plomb étaient des milliers de fois supérieures à celles trouvées dans les tests sur les épices – entre environ 2 300 ppm et environ 5 100 ppm, selon la Food and Drug Administration américaine.

Depuis lors, la FDA a émis des alertes sanitaires à destination des consommateurs concernant les niveaux élevés de plomb dans différents produits à base de cannelle. publié en aoûta répertorié 10 produits différents à base de cannelle contenant des niveaux de plomb allant jusqu’à 3,93 ppm.

Bien que la plupart des fabricants aient volontairement retiré leurs produits des rayons des magasins, la FDA n’a pas le pouvoir d’exiger des fabricants qu’ils le fassent, a déclaré Rogers.

« La FDA n’a pas le pouvoir de procéder à un rappel obligatoire, elle dépend donc de l’entreprise pour faire ce qu’elle doit faire, ce qu’elle ne fait pas toujours », a-t-il déclaré. « Il n’existe pas de limites réglementaires pour le plomb dans la cannelle, il n’y a donc rien à faire pour forcer un rappel. Tout ce qu’elle peut faire, c’est émettre des alertes de santé publique. »

Le problème sous-jacent est que personne ne « surveille le magasin », a déclaré le Dr Pieter Cohen, professeur associé de médecine à la Cambridge Health Alliance à Somerville, dans le Massachusetts, qui n’a pas participé à l’analyse de Consumer Reports.

« Littéralement, personne ne vérifie à quelle quantité de métaux lourds les Américains sont exposés lorsqu’ils mangent. la nourriture, « Des aliments courants, y compris la cannelle », a déclaré Cohen, qui teste fréquemment les produits de consommation pour voir si leur contenu correspond à ce qui est indiqué sur les étiquettes.

« La FDA n’a pas précisé quel niveau de plomb était acceptable dans la cannelle, et ce sont les entreprises qui doivent choisir les niveaux d’exposition au plomb dans leurs produits », a déclaré Cohen, « et c’est une situation alarmante. »

CNN a contacté la FDA pour obtenir une réponse, et un porte-parole a déclaré que l’agence recommande aux gens de cesser d’utiliser et de jeter ces produits spécifiques à base de cannelle moulue une fois qu’une alerte de santé publique a été publiée.

« En ce qui concerne les autres cannelles que les gens peuvent avoir chez eux, les preuves actuelles provenant de nos échantillons de cannelle moulue au détail et de notre analyse en cours des résultats de la cannelle moulue provenant des échantillons de nos partenaires de l’État au détail ne suggèrent pas qu’il existe des problèmes de sécurité liés à d’autres produits », a déclaré Courtney Rhodes, porte-parole de la FDA, dans un e-mail.

En outre, les fabricants ne sont pas spécifiquement tenus de tester les ingrédients ou les produits finis pour détecter la présence de métaux lourds, y compris ceux commercialisés pour la consommation par les nourrissons et les jeunes enfants, a déclaré Rhodes.

Cependant, dans le cadre de la politique de l’administration Biden, proposition de budget pour l’exercice 2025la FDA cherche à modifier la Loi fédérale sur les aliments, les médicaments et les cosmétiquesd’exiger de l’industrie qu’elle effectue des tests sur les produits finis pour détecter les contaminants et qu’elle conserve des registres de tests pour inspection par les responsables de la FDA.

En outre, a ajouté Rhodes, la FDA demande « une nouvelle autorité pour accéder à distance aux enregistrements de ces résultats de tests et pour examiner ces résultats de tests chaque fois que nécessaire ».