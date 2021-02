Des niveaux élevés de fructose peuvent endommager le système immunitaire; Connaissez les aliments à éviter

Les aliments riches en sucre peuvent nuire à notre corps de plusieurs façons. Un régime prolongé d’aliments sucrés peut augmenter le risque de maladies cardiaques et entraîner une prise de poids. La mauvaise valeur nutritionnelle des aliments riches en sucre est également l’une des raisons pour lesquelles les gens devraient les éviter. Maintenant, une dernière recherche a ajouté un autre point à la pléthore d’inconvénients des aliments riches en sucre. La nouvelle étude prouve que les régimes riches en fructose peuvent avoir un effet néfaste sur notre système immunitaire. Aussi connu sous le nom de sucre de fruit, le fructose se trouve dans les jus et le miel. On le trouve également dans le sirop de maïs à haute teneur en fructose (HFCS) fabriqué artificiellement, qui est utilisé dans la préparation de sodas, de bonbons et d’emballages alimentaires en boîte.

Tel que rapporté par Mangez ceci, pas cela!, la recherche publiée dans la revue à comité de lecture Nature Communications a été menée par des scientifiques de l’Université de Bristol, du Francis Clark Institute de Londres et de la faculté de médecine de l’Université de Swansea, au Pays de Galles.

Ces aliments peuvent provoquer une inflammation du système immunitaire, ce qui lui permet de produire plus de molécules susceptibles de provoquer davantage d’inflammation dans le corps.

Les experts suggèrent qu’il est nécessaire que les gens réduisent leur consommation d’aliments transformés riches en HFCS et pouvant provoquer une inflammation. Citant la nutritionniste diététiste Sydney Greene, le rapport mentionne qu’une inflammation plus élevée peut alourdir notre système immunitaire et éventuellement nous exposer à des maladies. Réduire le fructose peut devenir une étape importante dans la préservation du système immunitaire. Cuire nos aliments au lieu d’utiliser des emballages en boîte peut être un pas en avant dans la réduction de la consommation de fructose.

Ce n’est pas la première fois que les aliments sucrés provoquent une inflammation dans le corps. Auparavant, il a été découvert que l’excès de sucre dans le corps peut entraîner une inflammation des artères, les rendant plus épaisses et peut provoquer des raideurs. Un excès de sucre dans le corps peut causer plusieurs problèmes cardiaques qui peuvent être mortels, par exemple une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou une insuffisance cardiaque.