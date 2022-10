Des niveaux d’insécurité alimentaire “catastrophiques” pour 19 000 Haïtiens, selon l’ONU

19 200 personnes en Haïti sont désormais considérées comme étant au niveau le plus élevé sur la classification de l’insécurité alimentaire à cinq échelles de l’ONU.

Depuis le début de l’année, le PAM a fourni une aide alimentaire d’urgence à plus de 100 000 personnes dans la région métropolitaine de Port-au-Prince.

Avant même la crise actuelle, quelque 100 000 enfants de moins de cinq ans souffraient de malnutrition aiguë sévère en Haïti.

Le niveau le plus élevé d’insécurité alimentaire a été déclaré pour la première fois en Haïti en proie à la crise, touchant environ 19 000 personnes dans le quartier côtier de Cité Soleil, a annoncé vendredi l’ONU.

“Haïti fait face à une catastrophe humanitaire”, a déclaré aux journalistes à Genève Jean-Martin Bauer, directeur national du Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies, par liaison vidéo depuis les Caraïbes.

“La gravité et l’étendue de l’insécurité alimentaire en Haïti s’aggravent.”

Haïti, la nation la plus pauvre des Amériques, fait face à une grave crise politique, économique, sécuritaire et sanitaire qui a paralysé le pays et provoqué l’effondrement de l’ordre public.

Plus tôt cette semaine, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a appelé au déploiement immédiat d’une force armée spéciale.

Il a mis en garde contre une “détérioration dramatique de la sécurité” dans un pays qui avait été envahi par de puissants gangs criminels et des pillards, et où une nouvelle épidémie de choléra avait été déclarée.

L’insécurité a poussé les gens à se démener pour accéder à la nourriture.

Un rapport du PAM publié vendredi a montré que 4,7 millions de personnes à travers le pays étaient à peine en mesure de satisfaire leurs besoins alimentaires, dont 1,8 million aux prises avec des niveaux d’insécurité alimentaire d’urgence.

La situation est particulièrement grave à Cité Soleil, l’un des plus grands bidonvilles d’Haïti, où la montée de la violence et les groupes armés en lice pour le contrôle ont empêché de nombreux habitants d’accéder au travail, aux marchés ou à l’aide alimentaire, a déclaré le PAM.

La plupart des habitants de Cité Soleil se bousculent pour obtenir suffisamment de nourriture.

Et 19 200 personnes y sont désormais considérées comme étant au niveau le plus élevé de la classification de l’insécurité alimentaire à cinq échelles de l’ONU, connue sous le nom d’IPC, ce qui signifie qu’elles ont dangereusement peu accès à la nourriture et pourraient être confrontées à la famine.

– ‘Peine de mort’ –

C’est “de véritables niveaux catastrophiques d’insécurité alimentaire”, a déclaré Bauer.

“Ils n’ont pas assez à manger.”

Lorsqu’une partie suffisamment importante d’une population est estimée au niveau IPC 5, une famine est déclarée.

Bien que ce ne soit pas le cas en Haïti, vendredi marque néanmoins la première fois que le niveau d’insécurité alimentaire le plus élevé est déclaré en Haïti, a déclaré Bauer, ajoutant que cela pourrait également être la première fois dans les Amériques.

Il a déclaré que la situation s’était considérablement détériorée depuis le début de l’année, le nombre de personnes confrontées à des niveaux d’insécurité alimentaire d’urgence ayant augmenté d’un demi-million au cours des six derniers mois seulement.

Le PAM a déclaré qu’il avait fourni une aide alimentaire d’urgence à plus de 100 000 personnes dans la région métropolitaine de Port-au-Prince jusqu’à présent cette année, mais Bauer a déclaré que des problèmes de sécurité signifiaient qu’ils n’avaient pas pu atteindre les habitants de Cité Soleil.

“Les opérations ont été très entravées par l’insécurité”, a-t-il reconnu.

La crise alimentaire est d’autant plus préoccupante que les experts de la santé ont prévenu la semaine dernière d’une recrudescence du choléra, trois ans après une épidémie qui a fait 10 000 morts.

James Elder, de l’UNICEF, l’agence des Nations Unies pour l’enfance, a souligné qu’avant même la crise actuelle, quelque 100 000 enfants de moins de cinq ans souffraient de malnutrition aiguë sévère en Haïti, ce qui les laissait avec un système immunitaire affaibli et les rendait trois fois plus susceptibles de mourir s’ils contracter le choléra.

Le choléra, a-t-il dit, “est très proche d’une condamnation à mort pour ces enfants”.