Des neuroscientifiques viennent de découvrir un lien fascinant entre le sommeil, la mémoire et la respiration

Dans une étude révolutionnaire, des chercheurs ont découvert un lien significatif entre les habitudes respiratoires pendant le sommeil et la capacité du cerveau à consolider les souvenirs. Cette découverte, publiée dans Communications naturellesmet en lumière comment le simple fait de respirer pourrait jouer un rôle central dans l’organisation des activités cérébrales liées à la mémoire pendant le sommeil.

La motivation derrière cette recherche innovante provenait du désir de comprendre l’interaction complexe entre divers processus physiologiques et la consolidation de la mémoire pendant le sommeil. Des recherches antérieures avaient établi le rôle essentiel de phases spécifiques du sommeil, en particulier le sommeil à mouvements oculaires non rapides (NREM), dans le renforcement de la mémoire.

Pendant le sommeil NREM, le cerveau subit des oscillations ou des activités rythmiques distinctes, considérées comme cruciales pour le transfert et la solidification des souvenirs. Cependant, les subtilités de la manière dont ces processus sont régulés restent un mystère. Avec de plus en plus de preuves suggérant que la respiration influence les fonctions cognitives pendant l’éveil, les chercheurs étaient curieux de savoir si la respiration pourrait avoir un impact similaire pendant le sommeil.

Pour saisir l’importance de l’étude, il est essentiel de comprendre deux concepts clés : les oscillations liées au sommeil et la réactivation de la mémoire. Les oscillations liées au sommeil font référence aux activités rythmiques du cerveau pendant le sommeil, notamment les oscillations lentes et les fuseaux de sommeil. Ces oscillations ne sont pas seulement des activités cérébrales aléatoires, mais sont considérées comme cruciales pour la consolidation de la mémoire – le processus de transformation de nouveaux souvenirs potentiellement fragiles en souvenirs stables à long terme. La réactivation de la mémoire est un phénomène dans lequel les souvenirs formés pendant l’éveil sont « rejoués » et renforcés pendant le sommeil, principalement lors de ces oscillations spécifiques.

« Nous savons très bien que la fonction de mémoire du sommeil repose sur l’interaction précise des oscillations liées au sommeil. D’un autre côté, il existe de plus en plus de preuves selon lesquelles la respiration a un impact sur l’activité neuronale et la cognition pendant l’éveil. Par conséquent, nous étions curieux d’évaluer si la respiration pourrait jouer un rôle similaire pendant le sommeil en façonnant les rythmes du sommeil et les processus cognitifs qui en découlent », a expliqué l’auteur de l’étude Thomas Schreiner, chef du groupe de recherche junior Emmy Noether au département de Ludwig-Maximilians-Universität München. Psychologie.

Menée dans un laboratoire du sommeil, l’étude a porté sur 20 participants en bonne santé qui ont été suivis au cours de deux séances distinctes, chaque séance étant espacée d’au moins une semaine. Cette conception a été intentionnelle pour éviter tout effet de report de la première séance à la seconde.

Avant de se lancer dans l’expérience principale, les participants se sont familiarisés avec l’environnement du laboratoire du sommeil grâce à une sieste d’adaptation. Cette étape était cruciale pour garantir que les participants étaient à l’aise et pour minimiser toute perturbation ou anxiété potentielle pouvant découler du fait de dormir dans un environnement inconnu.

Une fois l’expérience proprement dite commencée, les participants se sont engagés dans une série de tâches. Ils ont commencé par une tâche de vigilance psychomotrice (PVT), un test standard pour évaluer la vigilance et les temps de réaction. Cela a été suivi d’une tâche de mémoire, au cours de laquelle les participants ont appris des associations entre 120 verbes et des images d’objets ou de scènes. Cette phase d’apprentissage était cruciale, car elle ouvrait la voie à des tests ultérieurs de consolidation de la mémoire.

Le cœur de l’expérience était la période de sieste. Les participants ont dormi 120 minutes, pendant lesquelles leur activité cérébrale, leur activité musculaire, leur activité cardiaque et leur respiration ont été enregistrées. Après la sieste, la vigilance des participants a été réévaluée à l’aide du PVT et leurs performances de mémoire ont été à nouveau testées.

Pour analyser les données, les chercheurs se sont concentrés sur des phases spécifiques du cycle respiratoire et leur synchronisation avec les oscillations cérébrales enregistrées dans l’EEG. Ils ont recherché des modèles et des corrélations, cherchant à comprendre comment ces processus physiologiques pourraient être liés.

Une découverte clé a été l’association significative entre le rythme respiratoire et des activités cérébrales spécifiques pendant le sommeil, connues sous le nom d’oscillations lentes et de fuseaux de sommeil. Les oscillations lentes sont un type d’onde cérébrale profonde et lente qui se produit pendant le sommeil réparateur. Les fuseaux de sommeil, en revanche, sont des sursauts soudains d’activité cérébrale oscillatoire.

Les chercheurs ont découvert que ces deux types d’activités cérébrales étaient étroitement synchronisées avec les schémas respiratoires. Des oscillations lentes apparaissaient souvent juste avant le pic d’inspiration, alors que les fuseaux de sommeil avaient tendance à se produire juste après le pic d’inspiration. Cette synchronisation apparaît comme un aspect fondamental de la manière dont le cerveau organise son processus de consolidation de la mémoire pendant le sommeil.

En approfondissant, Schreiner et ses collègues ont découvert que ce couplage entre les schémas respiratoires et les oscillations cérébrales liées au sommeil avait un impact significatif sur le processus de réactivation de la mémoire. La force de la synchronisation entre la respiration et ces oscillations cérébrales était corrélée au degré de réactivation des souvenirs pendant le sommeil.

Essentiellement, la façon dont les participants respiraient pendant leur sommeil influençait l’efficacité du traitement de leur mémoire. Cette découverte suggère que le simple fait de respirer pourrait jouer un rôle central dans l’organisation des activités cérébrales liées à la mémoire pendant le sommeil.

Les résultats soulignent le fait « que le sommeil est vraiment important à la fois pour notre bien-être physique mais aussi pour notre fonctionnement cognitif », a déclaré Schreiner à PsyPost. “En conséquence, il est très important de maintenir/établir une bonne hygiène du sommeil et d’agir en conséquence en cas de sommeil compromis (par exemple en raison de troubles respiratoires liés au sommeil).”

Cependant, il est important de noter que les résultats de l’étude étaient corrélationnels. Cela signifie que même si un lien a été établi entre les habitudes respiratoires et les activités cérébrales pendant le sommeil, cela n’implique pas nécessairement une relation directe de cause à effet. Comprendre la nature exacte de cette relation nécessite une enquête plus approfondie.

« Nos résultats actuels sont de nature corrélationnelle. Cela signifie que nous décrivons simplement la relation entre la respiration pendant le sommeil et les rythmes liés au sommeil. Bien qu’il s’agisse d’une première étape importante, il sera crucial d’évaluer la causalité de cette relation (par exemple en manipulant directement la respiration pendant le sommeil et en évaluant son impact sur les rythmes du sommeil).

De plus, l’échantillon était majoritairement féminin, avec une moyenne d’âge d’environ 21 ans. “Une étape cruciale sera de passer à des populations plus diversifiées en termes d’âge et de qualité du sommeil”, a déclaré Schreiner.

Les pistes de recherche futures sont nombreuses et prometteuses. Une piste consiste à explorer des interventions qui pourraient améliorer la consolidation de la mémoire pendant le sommeil en ciblant la relation entre la respiration et les rythmes cérébraux. Cela pourrait avoir de profondes implications, en particulier pour les personnes âgées qui connaissent souvent un déclin de la fonction respiratoire et des capacités de mémoire.

“Je suis à chaque fois surpris, même si nous nous appuyons sur un riche corpus de travaux antérieurs sur le sommeil et la mémoire, du nombre de facettes de cette relation que nous ne comprenons toujours pas”, a déclaré Schreiner à PsyPost. « Il reste donc encore beaucoup à faire. »

