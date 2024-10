Des neuroscientifiques révèlent l’effet cérébral secret derrière l’attrait de la « Fille à la perle »

Crédit : Mauritshuis, La Haye.

Lorsque vous vous trouvez devant « La Fille à la perle » de Johannes Vermeer, quelque chose d’extraordinaire se produit dans votre cerveau. Cette peinture hollandaise du XVIIe siècle fascine depuis longtemps les spectateurs, mais les scientifiques pensent désormais avoir découvert la raison de son attrait. Il s’avère que le secret réside dans la façon unique dont votre cerveau interagit avec la peinture.

Pour la première fois, des neuroscientifiques ont mesuré l’activité cérébrale pendant que les gens regardent la « Fille », et les résultats sont frappants. Les chercheurs ont découvert que la peinture déclenche un effet neurologique unique qu’ils ont surnommé la « boucle attentionnelle soutenue ».

Une peinture qui vous attire

La « boucle attentionnelle soutenue » est un phénomène dans lequel l’œil du spectateur se déplace dans un cycle répété autour de points clés du portrait. Lorsque vous regardez le tableau, vos yeux sont d’abord attirés par le regard de la jeune fille, puis par sa bouche, par la boucle d’oreille en perle et enfin par ses yeux. Ce cycle maintient votre attention en place, ce qui rend difficile le détournement du regard.

« Vous devez faire attention, que vous le vouliez ou non », a déclaré Martin de Munnik, chercheur chez Neurensics, la société à l’origine de l’étude commandée par le musée Mauritshuis de La Haye, qui abrite le célèbre portrait. « Vous devez l’aimer, que vous le vouliez ou non », a ajouté le chercheur.

La recherche a utilisé la technologie de suivi oculaire en conjonction avec des analyses cérébrales d’électroencéphalogramme (EEG) et d’IRM sur 20 volontaires. Cela a montré que plus quelqu’un regarde le tableau longtemps, plus il s’y connecte profondément. Cela peut aider à expliquer pourquoi la « Fille » fait partie des œuvres d’art les plus appréciées au monde.

Les bénévoles ont fait scanner leur marque pendant qu’ils visitaient le chef-d’œuvre original de Vermeer au musée Mauritshuis. Crédit : Mauritshuis.

L’équipe a également découvert que la partie du cerveau connue sous le nom de précuneus était très actif pendant l’expérience visuelle. Ce domaine est lié à la conscience et à l’introspection, ce qui suggère que le chef-d’œuvre de Vermeer peut puiser dans quelque chose de personnel et d’intime chez chaque spectateur.

« Il était prévisible que la Fille soit spéciale. Mais le « pourquoi » nous a également surpris », a admis de Munnik.

« Je le crois » dit Herma van der Werf, 65 ans et originaire de Zwolle, qui a visité le musée lors du lancement de l’étude. « Vous continuez à regarder en arrière et en avant, tandis que dans certaines peintures, vous regardez une partie. Et quand vous marchez, vous avez l’impression que ses yeux vous accompagnent. C’est très beau.

Attirer l’attention

Les chercheurs ont aussi pensé à une démonstration pour mettre les choses en perspective. Les réponses cérébrales des participants ont non seulement été enregistrées lorsqu’ils regardaient le tableau, mais également à un moment inattendu : un arrêt brutal dans l’ascenseur vitré du musée. Alors que l’ascenseur montait, il est passé sur une plaque de sol en marbre et s’est soudainement arrêté – une expérience qui, comme on pouvait s’y attendre, a immédiatement attiré l’attention des bénévoles.

Ce bref arrêt a mesuré un score « d’attention » de 0,44 sur 1. Il s’agit d’une conscience naturelle et accrue qui se produit en réponse à des secousses physiques soudaines, qui signalent un danger potentiel. « Si vous montez dans un ascenseur et que ça à coup, vous avez un choc. . . et cela attire beaucoup d’attention, ce qui est logique : on peut mourir ou passer une semaine sans manger », a expliqué de Munnik.

Pourtant, même ce moment bouleversant a été surpassé par le Fille à la boucle d’oreille en perlequi a obtenu un niveau d’attention de 0,48. Le fait que le tableau ait suscité une réaction plus forte qu’un choc soudain en dit long sur sa puissance. « Même ainsi, le Fille suscite plus d’attention cérébrale que quelque chose qui constitue un danger potentiel », a déclaré de Munnik. Le journal des arts. « Cela exige votre attention et, que vous le vouliez ou non, vous fait chercher plus longtemps. »

Le pouvoir de l’original

En plus d’étudier la façon dont les gens réagissent au tableau, les chercheurs étaient également curieux de savoir si regarder une reproduction de la « Fille à la perle » pouvait provoquer la même réaction neurologique que voir le chef-d’œuvre en personne au musée. Leurs découvertes étaient intrigantes : la réaction émotionnelle en voyant le tableau original en personne était dix fois plus forte que lorsque les participants regardaient une affiche ou une reproduction.

« Il est très important de s’intéresser à l’art, qu’il s’agisse de photographie, de danse ou de maîtres anciens du XVIIe siècle », a déclaré la directrice du Mauritshuis, Martine Gosselink. « Cela aide vraiment à développer votre cerveau. Le cerveau ne ment pas.

Gosselink a noté que Vermeer utilisait souvent des techniques intelligentes pour concentrer l’attention du spectateur sur des points spécifiques de ses œuvres. Mais dans le cas de la « Fille à la boucle d’oreille en perle », il y a trois points focaux : son œil, sa bouche et la boucle d’oreille en perle. Cela le distingue des autres tableaux de Vermeer, où les personnages sont souvent absorbés par des tâches comme l’écriture ou la couture.

« Ici, nous voyons quelqu’un qui vous regarde vraiment », a expliqué Gosselink. « Elle te surveille. »

Cette interaction unique est ce qui rend la peinture de Vermeer si inoubliable. C’est presque comme avoir une conversation avec une silhouette immobile, une conversation qui persiste dans l’esprit longtemps après que vous ayez détourné le regard.

Étudier le cerveau avec l’art

De Munnik et son équipe envisagent désormais d’étendre leurs recherches à d’autres œuvres d’art emblématiques, comme celle de Léonard de Vinci. Mona Lisa. Les comparaisons entre les deux chefs-d’œuvre ont souvent suscité des débats parmi les amateurs d’art, et de telles enquêtes ajoutent une touche ludique à la rivalité.

« Les gens appellent parfois La fille à la boucle d’oreille en perle le Mona Lisa du Nord, mais je pense que les temps changent. Peut-être que la Joconde est la Fille du Sud », a-t-elle plaisanté.

La recherche offre une nouvelle compréhension de la manière dont l’art peut affecter notre cerveau d’une manière que nous commençons seulement à comprendre.