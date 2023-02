Des néo-nazis arrêtés pour complot contre le réseau électrique de Baltimore

Les Blancs ont fait beaucoup de mal pour terroriser les citoyens américains, mais il semble que leur appétit grandisse et ils sont maintenant passés à terroriser des villes américaines entières…

Selon un CBSNews rapport, deux néo-nazis suprémacistes blancs, une femme de Catonsville, Maryland, et un homme de Floride (bien sûr) ont été arrêtés par le FBI pour leur complot visant à fermer complètement le réseau électrique de Baltimore. Si vous ne le saviez pas, Baltimore compte plus de 60 % de Noirs, ce qui permet de relier facilement les points. Sarah Beth Clendaniel a été prise sur une ligne téléphonique disant à un informateur du FBI qu’elle et Brandon Russell, affilié à “Atomwaffen”, prévoyaient d’utiliser des coups de feu pour attaquer des sous-stations énergétiques à Norrisville, Reisterstown, Perry Hall et Baltimore City. Le couple sanguinaire prévoyait alors d’utiliser des explosifs pour tuer des civils, endommager des installations nucléaires et faire sauter des synagogues.

Clendaniel et Russell ont été attrapés parce que ce dernier communiquait sans le savoir avec l’informateur du FBI susmentionné sur une application de messagerie cryptée. On dit qu’il encourageait cette personne à attaquer les sous-stations du réseau électrique et à perturber l’infrastructure de la ville.

“Les accusés ne se contentaient pas de parler, mais prenaient des mesures pour mettre leurs menaces à exécution et poursuivre leurs objectifs extrémistes”, a déclaré Thomas Sobocinski, agent spécial en charge du bureau extérieur du FBI à Baltimore.

Si vous vous en souvenez, il y a environ deux mois, ce type d’attaque du réseau électrique a été réussi en Caroline du Nord et plus de 45 000 personnes ont perdu l’électricité.