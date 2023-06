Des Néo-Écossais organisent un dîner de homard pour un pompier américain célébrant son 60e anniversaire

Les membres de la communauté du comté de Shelburne ont fait passer l’hospitalité au niveau supérieur plus tôt cette semaine, lorsqu’ils ont rapidement organisé un dîner pour le 60e anniversaire d’un pompier américain qui a lutté contre un énorme incendie de forêt dans la région.

Kevin Pezanowski, originaire du New Hampshire, s’était rendu la semaine dernière en Nouvelle-Écosse avec une équipe d’environ 17 pompiers du nord-est des États-Unis pour aider à combattre l’incendie.

Nick Brand, qui avait fait du bénévolat en servant le petit-déjeuner aux pompiers de l’aréna local, a déclaré qu’il était au bon endroit au bon moment lorsqu’il a entendu parler de l’anniversaire marquant du pompier lundi.

« Une pompière du nom de Lily est venue me voir et m’a dit que c’était le 60e anniversaire de Kevin », a déclaré Brand à CBC Radio. Matinée d’information Nouvelle-Écosse.

« Et elle avait entendu dire que nous étions assez célèbres pour les homards et a demandé s’il y avait quelque chose que nous pouvions faire ce soir-là pour son anniversaire. »

Brand a demandé à Lily combien de personnes seraient là, puis a dit : « laisse-moi faire ».

À partir de là, Brand a envoyé un texto à un ami qui a immédiatement fait don de 25 à 30 homards, de son brûleur et de sa marmite pour les cuisiner. Il a également envoyé un message à la communauté.

Avant qu’il ne le sache, un autre local qui travaille au phare de Sandy Point a fait don de fournitures pour servir le homard, tandis que d’autres ont proposé de cuisiner.

Il a dit que quelqu’un avait également fait don de ses « célèbres » biscuits, ainsi que de quelques salades. Moe’s Shake Shack, un magasin de crème glacée local, a même fait don d’un gâteau à la crème glacée, a-t-il déclaré.

« C’est assez facile ici en ville en ce moment de trouver des gens pour aider », a-t-il déclaré.

Brand a déclaré que les propriétaires d’un ancien restaurant avaient offert leur espace pour servir le dîner, afin que les pompiers n’aient pas à manger de homard dans l’arène.

Matinée d’information – N.-É.7:24Des bénévoles de Shelburne organisent un dîner d’anniversaire au homard pour un pompier américain Une histoire touchante sur le feu de forêt de Shelburne ! Des bénévoles du Shelburne Curling Centre ont organisé un souper de homard pour l’un des pompiers américains aidant à combattre l’incendie dans leur communauté, après avoir découvert que c’était l’anniversaire du pompier. Nick Brand explique comment ils ont réussi.

Il a déclaré que Pezanowski et les autres pompiers avaient été surpris de voir le dîner d’anniversaire spécial, après une journée complète de lutte contre les incendies de forêt.

« Ils sont revenus et ont pris une douche et sont descendus et étaient plutôt heureux de voir du homard les attendre », a déclaré Brand.

Brand a déclaré qu’il était heureux de faire cela pour Pezanowski et ses collègues pompiers.

« J’ai eu la chance de ne pas être évacué de ma maison et nous sommes tellement nombreux à vouloir faire quelque chose pour aider, pour rembourser les pompiers qui sont ici pour aider à sauver notre communauté », a-t-il déclaré.

« C’était donc bien d’avoir quelque chose sur quoi se concentrer lundi. »

Le jour a une signification particulière

Lundi 5 juin, c’était aussi l’anniversaire de sa filleule Carmen.

Elle est née en 2010, mais est décédée en 2016 alors qu’elle n’avait que cinq ans.

« Ainsi, chaque année, le jour de son anniversaire, puis également à la date de son décès en janvier, la communauté fait généralement des actes de gentillesse et les paie au plus tard. [that] n’était même pas une chose à laquelle je pensais à ce moment-là », a-t-il déclaré.

« Mais c’est une de ces choses qui, ce n’était probablement pas une coïncidence. C’était probablement quelque chose qui devait être, faire quelque chose de gentil pour les autres. »