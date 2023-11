Des négociations sont en cours pour la libération de 10 à 15 prisonniers détenus par le Hamas, selon des rapports | Conflit israélo-palestinien Actualités

Les négociations se poursuivent entre Israël et le groupe palestinien Hamas, sous la médiation du Qatar et en coordination avec les États-Unis, qui pourraient aboutir à la libération de 10 à 15 prisonniers détenus par le Hamas en échange d’une pause de plusieurs jours dans les combats, ont indiqué des sources du Hamas et de l’Égypte à Reuters et à l’AFP. agences de presse.

Les rapports de mercredi, citant des sources anonymes proches des négociations, ont indiqué que les détails d’un éventuel accord restent incertains.

“Le nombre exact n’est pas encore clair à ce stade”, a déclaré à Reuters une source anonyme, qui évalue entre 10 et 15 le nombre de captifs qui pourraient être libérés.

L’AFP a cité une source proche du Hamas affirmant que les pourparlers “tournent autour de la libération de 12 otages, dont la moitié sont des Américains, en échange d’une pause humanitaire de trois jours”.

“Il y a beaucoup de discussions, beaucoup de négociations”, a déclaré Alan Fisher d’Al Jazeera. « De plus, vous devez ajouter ceci au mélange : [Israeli Prime Minister] Benjamin Netanyahu a déclaré qu’il n’y aurait pas de cessez-le-feu tant que tous les captifs ne seraient pas libérés. Et c’est une déclaration importante à faire, d’autant plus qu’il s’est entretenu avec [US President] Joe Biden à plusieurs reprises.

Le Qatar a joué un rôle clé dans les négociations visant à obtenir la libération d’environ 240 prisonniers détenus par le Hamas et a récemment négocié la remise de quatre prisonniers.

“C’est une super nouvelle. Cela fait suite à une communication entre Washington et Tel Aviv au cours des dernières 48 heures. Je pense que les Américains ont déployé d’énormes efforts en ce qui concerne les otages », a déclaré à Al Jazeera le chercheur Mahjoob Zweiri, de l’Université du Qatar.

Bien qu’il y ait eu des discussions sur une « pause tactique dans les combats », Fisher a déclaré que cette idée avait également été rejetée par Netanyahu il y a 24 heures, lorsqu’il a déclaré qu’il n’y aurait de cessez-le-feu que lorsque tous les captifs seraient libérés.

Netanyahu « sera sous pression en Israël s’il existe la possibilité de libérer ne serait-ce qu’une partie des captifs, s’il existe une sorte d’accord qui peut être conclu pour libérer ces captifs, mais ces négociations se poursuivent – ​​rien de concret pour le moment. “, a rapporté Fisher.

Reuters, citant une source de sécurité égyptienne, a déclaré qu’une pause de 24 à 48 heures dans les combats, ou un rétrécissement de la principale zone de combat, était attendue au cours de la semaine prochaine en échange de la libération de certains otages.





Dans un discours télévisé mercredi, Abu Obaida, porte-parole de la branche armée du Hamas, a déclaré que le seul moyen de garantir la libération complète des captifs était par un « échange complet ou progressif des prisonniers », dans un discours télévisé sur Al-Aqsa. LA TÉLÉ.

Le porte-parole des Brigades Qassam a déclaré que le groupe détenait en captivité des femmes, ainsi que des malades, des personnes âgées et d’autres civils, mais a souligné qu’Israël détenait les mêmes types de personnes dans ses prisons.

« Ce problème ne peut être résolu que via un échange au sein de chacune de ces catégories [of prisoners and captives] ou dans un processus global qui inclut tout le monde », a-t-il ajouté.

Plus de 240 personnes, dont des soldats et des civils israéliens ainsi que des étrangers, ont été capturées lors d’une attaque contre Israël le 7 octobre qui, selon les autorités israéliennes, a tué plus de 1 400 personnes, pour la plupart des civils.

Cette attaque, au cours de laquelle des hommes armés palestiniens ont tué des familles et pris des personnes en otages dans des villes du sud d’Israël, a été largement condamnée, les groupes de défense des droits de l’homme et les Nations Unies appelant à leur libération immédiate.

Le Hamas a appelé à un échange de prisonniers, exigeant qu’Israël libère des milliers de Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes en Israël et en Cisjordanie occupée.

En Israël, des groupes de familles dont les proches sont retenus captifs à Gaza ont fait pression sur Netanyahu pour qu’il envisage un tel accord, qu’ils ont surnommé « tous pour tous ».

“En ce qui concerne les familles, un accord sur le retour immédiat des membres de nos familles dans le cadre du ‘tous pour tous’ est réalisable, et il y aura un large soutien national pour cela”, a déclaré MeIrav Gonen, représentant d’un tel groupe. Sa fille, Romi, fait partie des captives.





À la suite d’informations sur les dernières négociations, le Forum des familles d’otages et de personnes disparues a déclaré qu’il se félicitait du « retour de chaque otage ».

On ne sait toujours pas dans quelle mesure Israël accordera la priorité à la libération des captifs alors qu’il mène une attaque contre Gaza depuis la terre, la mer et les airs, avec des forces terrestres pénétrant dans la ville de Gaza et des raids aériens tuant plus de 10 569 personnes, dont 4 324 enfants, selon le rapport. Ministère de la Santé à Gaza.