«Les discussions ne devraient pas devenir des discussions sur l’attrition. Ils ne devraient pas être [conducted] d’une manière que les parties traînent et prolongent les pourparlers. Cela nuit au pays », Khamenei a déclaré mercredi à Téhéran.

«La plupart des propositions des Américains sont arrogantes et méprisantes. Ils ne valent pas la peine d’être examinés », a-t-il ajouté dans des remarques diffusées par la chaîne d’information iranienne Press TV.

Les États-Unis et l’Iran restent dans une impasse après le premier cycle de pourparlers indirects à Vienne sur leur retour à l’accord connu sous le nom de Plan d’action global conjoint (JCPOA), qui a été négocié par les autres signataires de l’accord.

Téhéran veut que Washington suspende toutes les sanctions contre l’Iran avant de revenir à ses obligations en vertu de l’accord, tandis que le président américain Joe Biden a appelé l’Iran à faire le premier pas.

L’Iran a commencé à violer ses engagements du JCPOA, y compris les limites de la quantité et de la pureté de l’uranium enrichi qu’il peut produire et stocker, après que le prédécesseur de Biden, Donald Trump, ait retiré les États-Unis de l’accord et lancé à la place une campagne de sanctions contre l’Iran.

Les négociations ont pris une nouvelle tournure cette semaine lorsque l’Iran a accusé Israël d’une apparente attaque de sabotage qui a provoqué une panne de courant dans son installation nucléaire de Natanz, un acte marqué par le président iranien Rohani. «Terrorisme nucléaire».

En réponse à l’incident, l’Iran a annoncé son intention d’enrichir l’uranium à une pureté record de 60% à Natanz, ainsi que d’installer environ 1 000 centrifugeuses nucléaires supplémentaires. Cette décision est une autre violation du JCPOA, qui permet uniquement à l’Iran d’enrichir de l’uranium à une pureté de 3,67%, bien que le pays ait déjà atteint le niveau de 20%.

Le chien de garde nucléaire de l’ONU aurait déclaré que l’Iran était sur le point de commencer à enrichir de l’uranium à 60% de pureté et à installer 1 024 centrifugeuses IR-1 de première génération à Natanz. Mercredi, Reuters a déclaré avoir vu un rapport de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) qui a déclaré que l’Iran avait « Préparatifs presque terminés » pour atteindre l’objectif de 60%.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré que le mouvement de 60% était « provocant » et a soulevé des questions sur le sérieux de l’Iran à s’engager dans les pourparlers de Vienne.

