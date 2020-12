Mais depuis lors, un différend a éclaté sur l’argent du bloc alors que la Pologne et la Hongrie menacent désormais de mettre leur veto à un programme d’aide majeur pour une pandémie de coronavirus et au budget de l’UE pour 2021-2027 sur un mécanisme qui Lier le financement de l’UE au respect par les membres des normes démocratiques.

Avant même la publication du budget, les pays de l’est de l’UE étaient réticents à s’engager dans un objectif plus ambitieux en matière de changement climatique, arguant des coûts sociaux et économiques d’une transition plus rapide vers une économie plus verte. La Pologne, qui tire la grande majorité de son énergie du charbon, ne s’est pas engagée à atteindre l’objectif de neutralité climatique de l’UE pour 2050 l’année dernière et a demandé plus de détails sur les mesures prévues pour atteindre l’objectif d’émissions révisé.