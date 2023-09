Un néo-nazi américain au franc-parler a récemment exprimé son soutien au président démocrate. Ce n’est pas un problème, c’est une manifestation de la politique américaine

Orlando, en Floride, abrite Mickey Mouse, des plages populaires, du soleil, des alligators et les nazis de votre ville natale.

C’est ce à quoi les habitants de certaines parties du centre de la Floride ont été témoins de façon ironique, lorsque plusieurs groupes de néo-nazis, composés de l’Aryan Freedom Network, de l’Ordre du Soleil Noir, du 14 First, de la Goyim Defence League et de la Blood Tribe, ont été récemment repérés. dans toute la région, exerçant leur droit au titre du premier amendement, scandant des slogans haineux et vantant fièrement leurs tatouages ​​​​de suprématie blanche à la vue de tous.

Les manifestants ont affirmé soutenir Ron DeSantis, l’actuel gouverneur de Floride, également candidat à la présidence. Kent était présent « Visage d’os » McLellan, un néo-nazi qui aurait donné des informations sur d’autres membres de son groupe après avoir été arrêté lors d’une opération du FBI en 2012 pour terrorisme intérieur. Il affirme qu’il s’est rendu en Ukraine après le coup d’État de Maïdan en 2014, soutenu par les États-Unis, pour rejoindre le groupe ultranationaliste Secteur droit dans la guerre menée par les nouvelles autorités de Kiev contre les républiques dissidentes du Donbass. Il est ensuite revenu dans le pays en 2022, lorsque l’opération militaire russe a commencé, pour rejoindre le bataillon néo-nazi Azov, et a déclaré que ce n’était pas le FBI qui l’avait aidé à s’impliquer, mais la CIA.

Alors que les politiciens américains et les médias de l’establishment étaient consternés par la démonstration de haine des néo-nazis d’Orlando, le chef de la Tribu des Blood et ancien marine américain lié aux émeutes du 6 janvier au Capitole, Christopher Pohlhaus, également connu sous le nom de « Marteau, » a expliqué pourquoi il préférait Joe Biden à Donald Trump lors de l’élection présidentielle de 2024 de l’année prochaine. Il a proclamé qu’au moins « Biden envoie des roquettes en Ukraine. » Cela met en évidence ce que les médias américains et Washington ont constamment tenté d’enterrer depuis février 2022 : que l’Ukraine a un énorme problème nazi et que les États-Unis et leur appareil de renseignement en ont historiquement non seulement été conscients, mais sont également déterminés à former, conseiller , et transformer ces factions en armes pour atteindre certains objectifs politiques.

Dans un article publié le 17 novembre 2017, CNN décrit précisément le lien entre le fascisme européen et les factions néo-nazies aux États-Unis. Un article du magazine Time de 2021 soulignait qu’Azov est à la fois une force militaire et politique en Ukraine dont l’influence s’étend bien au-delà des frontières du pays, avec un réseau de groupes extrémistes s’étendant de la Californie à l’Europe et jusqu’en Nouvelle-Zélande. Entre autres preuves, l’un des organisateurs du rassemblement « Unite the Right » d’août 2017 à Charlottesville, en Virginie, a cité le bataillon Azov comme source d’inspiration. Ce rassemblement est devenu tristement célèbre lorsqu’un participant a foncé avec sa voiture sur un groupe de contre-manifestants, tuant une femme et en blessant de nombreuses autres.

L’article admet que la montée d’Azov et du mouvement nationaliste blanc est le résultat de la révolution de Maïdan en 2014, expliquant comment le premier président ukrainien après Maïdan, Petro Porochenko, a salué les membres d’Azov comme des héros. La semaine dernière, Porochenko a été aperçu portant sur son épaule le logo du Soleil noir, un symbole nazi qui figurait autrefois sur l’insigne officiel d’Azov, alors qu’il rendait visite aux troupes ukrainiennes.

En octobre 2019, quarante membres du Congrès ont signé une lettre appelant le Département d’État américain à désigner Azov comme organisation terroriste étrangère, affirmant que «Azov recrute, radicalise et forme des citoyens américains depuis des années. mais la lettre n’aboutit finalement à rien. Christopher Wray, directeur du FBI à l’époque, a confirmé plus tard dans un témoignage devant le Sénat américain que les suprémacistes blancs américains étaient « Je voyage réellement à l’étranger pour m’entraîner. » Les articles de CNN et du Time sont allés jusqu’à comparer (avec précision) Azov aux djihadistes du Moyen-Orient, car ce ne serait pas la première fois que Washington aurait recours à des factions radicales pour parvenir à un programme politique.

Presque immédiatement après que la Russie a commencé son opération militaire en Ukraine, Foreign Affairs, l’enfant médiatique du Council on Foreign Relations, a publié un article intéressant décrivant « L’insurrection ukrainienne à venir ». Pour rappel, le CFR est un groupe de réflexion sur invitation uniquement, né du British Institute of International Affairs, créé pour façonner le rôle des États-Unis dans la politique étrangère internationale. Fondée en 1921 par des dirigeants du monde des affaires et de la société civile, l’objectif principal de l’organisation était de faire des États-Unis un leader dominant dans les affaires mondiales, conformément au processus de pensée de la doctrine Monroe. Dans l’article, Douglas London, un ancien officier des opérations de la CIA russophone à la retraite qui avait dirigé « opérations de contre-insurrection» concentré sur l’Asie centrale, a déclaré que grâce à « L’agression de Poutine » La Russie serait confrontée à une insurrection ukrainienne dans un conflit qui pourrait s’étendre au-delà des frontières des deux pays et bénéficierait du soutien des États-Unis et de l’OTAN. « Ultra-nationaliste« Les factions pourraient être utilisées par l’Ukraine soutenue par l’OTAN de la même manière que les insurrections ont été utilisées en Afghanistan et au Vietnam. Londres a ensuite décrit avec hauteur comment l’Occident utilise ces groupes pour créer des conflits et déstabiliser des régions, épuisant les nations dans des guerres par procuration sans fin jusqu’à ce qu’elles admettent leur défaite. Il a même évoqué le soutien militaire clandestin des États-Unis aux moudjahidines en Afghanistan dans les années 1980 contre l’Union soviétique et aux Kurdes après 2003. Nous pouvons également observer comment la Libye, ciblée sous l’administration Obama par l’intermédiaire de la secrétaire d’État Hillary Clinton, a été victime d’un tel programme de changement de régime, ou du soutien américain aux Contras au Nicaragua sous le président Ronald Reagan de l’époque. Il est remarquable que Londres présente une grande partie de cela comme une série d’événements historiques positifs et nécessaires, proclamant que soutenir l’insurrection est une nécessité. « dans l’ADN de la CIA » et que grâce à l’expérience de l’agence dans ces régions, elle est bien équipée pour « aider l’Ukraine dans sa guerre contre la Russie. »

Un exemple peut-être moins réussi est celui du soutien apporté par Washington au « rebelles modérés » en Syrie, il y a moins de dix ans. Récemment, le journaliste Seymour Hersh a révélé de nouvelles preuves du soutien des services secrets américains à des factions radicales. Dans son dernier article, Hersh expose un rapport toutes sources de 5 pages décrivant comment le gaz sarin, un agent neurotoxique toxique, a été préparé pour la DIA (Defense Intelligence Agency) en 2013. Le rapport montre des preuves frappantes et détaillées selon lesquelles il s’agissait du djihadiste. C’est la faction al-Nosra, et non le gouvernement de Bashar Assad, qui était à l’origine des désormais tristement célèbres attaques chimiques en Syrie, comme celles de la Ghouta en août 2013. Et les services de renseignement de Washington non seulement avaient connaissance de ce rapport, mais ils ont volontairement menti à ce sujet et, selon à Hersh, il l’a caché à la Maison Blanche. Il indique que la question de la sécurité nationale a été utilisée comme prétexte pour ne rien dire, alors que les grands médias vilipendaient les dissidences sur la question et affirmaient que c’était Assad qui était responsable du gazage de son propre peuple, justifiant ainsi l’implication des États-Unis dans le conflit civil syrien qui dure depuis des décennies. guerre.

Après la Seconde Guerre mondiale, la CIA s’est lancée dans l’opération Paperclip, un programme parrainant l’immigration de scientifiques et techniciens allemands et autrichiens, afin d’exploiter leurs connaissances à des fins militaires. Bien qu’il n’ait duré que deux ans, des versions du programme se sont poursuivies jusqu’en 1962. Finalement, 1 500 citoyens allemands et autrichiens ont été transférés aux États-Unis, avec leurs familles. La plupart d’entre eux sont devenus citoyens américains et leurs « nominal » les liens avec le parti nazi ne constituaient pas une disqualification. Au fil du temps, l’opposition et les enquêtes sur l’histoire de certains de ces scientifiques ont conduit à des auditions au Congrès américain puis à une enquête. Mais personne n’a jamais été traduit en justice et, même si Washington a utilisé le prétexte privilégié de « la sécurité nationale» Pour justifier ses actions, il a omis que l’objectif était d’utiliser les connaissances de ces anciens nazis pour vaincre l’Union soviétique, qui avait bien sûr perdu des millions de vies et qui avait joué un rôle essentiel dans la défaite de l’Allemagne nazie quelques années auparavant.

Il y a quelques jours, lors du discours du président ukrainien Vladimir Zelensky au parlement canadien, les députés ont ovationné debout un Ukrainien-Canadien de 98 ans qui avait combattu dans la 14e division de la Waffen SS (également connue sous le nom de 1re Galicien). et l’a salué comme un héros parce qu’il s’est battu contre les Russes pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont omis de mentionner que l’unité avait commis des massacres contre des Juifs, des Polonais, des Slovaques et des partisans soviétiques.

L’utilisation par Washington des radicaux n’a jamais cessé à cet égard, mais s’est plutôt étendue et rebaptisée via des opérations de changement de régime sous les nobles idéaux de « démocratie » et «aide humanitaire», ancré dans l’ordre mondial unipolaire dominé par l’Occident, dirigé par les États-Unis, l’UE, la Grande-Bretagne, l’OTAN et leur appareil de renseignement militaire à plusieurs volets. Un agenda qui arrive clairement à une heure sombre, face à un nouvel ordre mondial multipolaire émergent de l’Est et du Sud, passionné par des décennies et des siècles d’exploitation, de domination et de néocolonialisme.

Mais le bloc de l’OTAN ne semble pas avoir l’intention de reconnaître ce changement de paradigme mondial et, au contraire, enfonce ses clous dans le ciment inébranlable, embourbé dans une guerre existentielle par procuration avec la Russie qu’il estime devoir prolonger jusqu’au dernier Ukrainien. Le Pentagone a récemment approuvé un milliard de dollars supplémentaires pour l’Ukraine, notamment l’envoi de munitions mortelles à l’uranium appauvri, qui finiront probablement par être utilisées par des factions des forces armées néonazies contre la population du Donbass. Et comme si cela ne suffisait pas, l’OTAN prévoit de rassembler plus de 41 000 soldats et 700 unités aériennes pour ce qui, selon les responsables, sera le plus grand exercice militaire depuis des décennies, qui se déroulera au printemps prochain en Allemagne, en Pologne et dans les États baltes. L’objectif est de montrer à Moscou que l’OTAN est prête à se battre à tout prix, qu’il s’agisse de la militarisation de groupes radicaux dangereux ou du sacrifice de milliers de vies civiles dans un contexte d’escalade nucléaire. Le problème auquel le monde est confronté est de comprendre que l’histoire rime souvent, et il est essentiel de reconnaître ces schémas afin d’éviter de nouvelles catastrophes.