Des navires simulent leur emplacement pour transporter du pétrole à travers le monde

Un pétrolier affrété par la Russie en mer au large du Maroc. La société de technologie maritime Windward a identifié la région comme une plaque tournante de la contrebande de pétrole. Europe Presse | Getty Images

Les navires simulent leur emplacement pour se livrer à des activités illicites – et ils sont de plus en plus nombreux à le faire pour échanger des marchandises susceptibles de valoir des milliards de dollars. Les soi-disant « navires sombres » transportant du pétrole russe dans le cadre d’une évasion présumée du plafond de prix du baril de 60 dollars du G7, les pétroliers passant inaperçus dans les eaux vénézuéliennes et les cargos censés transporter clandestinement des céréales en provenance d’Ukraine sont découverts grâce à la technologie satellitaire qui peut identifier quand les navires signalent un faux emplacement. Les grands navires doivent être équipés de systèmes d’identification automatique (AIS) et doivent diffuser leur emplacement pour éviter les collisions, conformément aux exigences de l’Organisation maritime internationale. Mais certains éteignent leurs transpondeurs de localisation ou se livrent à une « usurpation d’identité » de l’AIS, lorsqu’un navire signale qu’il se trouve à un endroit alors qu’il se trouve en réalité à un autre, peut-être à des centaines de kilomètres. Données d’une entreprise de technologie maritime Au vent montré une hausse de 12% des manipulations de localisation parmi les pétroliers et les navires transportant des marchandises sèches telles que des céréales pour le premier semestre 2023 par rapport à la même période de l’année dernière, et une augmentation de 82 % par rapport au premier semestre 2021. Les développements technologiques facilitent le suivi de ce type de falsification, tandis que de nouveaux efforts visant à rendre publique l’emplacement des navires mettent en lumière de telles activités, selon John Lusk, PDG de Flèche Maritime, une société d’analyse qui fournit des données aux gouvernements et aux entreprises privées.

Les affaires pénales du DOJ et les actions civiles en confiscation impliquant des compagnies maritimes transportant du pétrole iranien illicite montrent comment le gouvernement américain pourrait réagir à l’usurpation d’AIS. Christophe Swift Associé, Foley & Lardner

« Nous commençons à voir encore plus d’attention et de visibilité sur l’industrie maritime en raison des sanctions », a déclaré Lusk à CNBC par appel vidéo, faisant référence aux sanctions du G7 contre la Russie, avec le Les dernières mesures de l’UE interdisent les navires qui ont désactivé ou usurpé leur AIS d’entrer dans les ports. « En raison des navires sombres, une grande partie du transport illégal commence à augmenter », a-t-il déclaré. Contacté par CNBC pour demander combien de navires de ce type ont été refoulés des ports européens à la suite des dernières sanctions, un porte-parole de l’UE a déclaré que ces informations « ne doivent pas être divulguées au public ». « Les États membres s’informent mutuellement ainsi qu’à la Commission des refus d’escale d’accès au port », a déclaré le porte-parole par courrier électronique. « Quand il y a des marchés noirs où ils enfreignent de manière flagrante la loi, qu’il s’agisse de briser des contraintes, ou de faire des choses qui vont dans les ZEE [exclusive economic zones] « Dans le domaine de la pêche, qu’il s’agisse du transport de produits qui passe inaperçu, il y a maintenant beaucoup de choses qui sont plus visibles et beaucoup plus reconnues en termes d’impact sur l’économie mondiale », a déclaré Lusk.

Cache-bagages

Le G7 a plafonné les ventes de pétrole russe à 60 dollars le baril pour limiter les revenus que le Kremlin peut tirer de ce produit, mais selon Ami Daniel, co-fondateur et PDG de Windward, le mouvement illicite du pétrole russe pourrait valoir des dizaines de milliards de dollars. Au cours de l’année écoulée, la technologie de Windward a identifié plus de 1 100 pétroliers associés à la Russie qui sont devenus sombres en éteignant ou en manipulant leur AIS, a déclaré un porte-parole de Windward à CNBC par courrier électronique. « Cela représente des millions de barils de pétrole », a déclaré Daniel à CNBC par appel vidéo. Par exemple, « 500 navires pourraient être [carrying] 800 millions de barils. Multipliez ensuite cela par le prix du pétrole – appelons cela 60 $. Cela me semble être 48 milliards de dollars », a-t-il déclaré. Dans un article en ligne, Windward a déclaré que ses données montraient le nombre de transferts sombres de pétroliers de navire à navire a augmenté dans la mer d’Alboran, au nord du Maroc, depuis l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie, ce qui, selon eux, suggère une opération de contrebande. De tels transferts permettent à un navire de prendre du pétrole sur un autre sans enquêter sur le prix d’achat du pétrole, et peuvent également masquer l’origine du produit.

Des cargos et des car-ferries traversent le détroit de Kertch, une zone d’« activité sombre », selon la société de technologie marine Windward. Agence Anadolu | Getty Images

Windward a également identifié un «Drain de céréales russe» qui semblait montrer un cargo transportant des céréales « se livrant à une sombre activité » dans le détroit de Kertch – le plan d’eau reliant la mer d’Azov qui a des frontières russes et ukrainiennes – à la mer Noire. Deux cargos ont quitté Kertch pour livrer des céréales. au Maroc et dans le golfe Persique, a déclaré Windward. Spire, quant à lui, a identifié et suivi 50 très gros transporteurs de pétrole brut qui, selon lui, ont dissimulé leur localisation pour expédier du pétrole en provenance du Venezuela. Les États-Unis ont imposé des sanctions contre le Venezuela, mais Spire estimait que 108 millions de barils de pétrole, soit une valeur d’environ 8 milliards de dollars, à la mi-juillet, lorsque la société a publié son rapport. données de suivi – ont été déplacés du pays d’Amérique du Sud vers l’Asie de l’Est entre le 1er novembre de l’année dernière et le 29 juin. Les pétroliers manipulant l’emplacement qu’ils transmettaient le plus souvent semblaient se trouver dans les eaux autour des champs pétrolifères de l’Angola – mais les données de Spire ont montré que leur véritable position se trouvait de l’autre côté de l’océan Atlantique Sud, dans la ZEE du Venezuela. Les navires ont ensuite signalé une position précise une fois qu’ils ont navigué près du cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud, la Chine et la Malaisie étant leurs destinations les plus probables, a ajouté la compagnie. Les données ont également montré que le tirant d’eau des navires avait changé, suggérant que la cargaison avait été déchargée, a indiqué Spire.

Manipulation du SIA

À mesure que la technologie s’est développée, il est devenu relativement facile de savoir si un navire a désactivé son AIS, selon Iain Goodridge, directeur principal des produits de géolocalisation par radiofréquence chez Spire. « Disons que vous êtes un pétrolier de bonne taille et que vous désactivez votre AIS. Vous allez probablement en entendre parler non seulement par vos armateurs, vos courtiers maritimes, mais aussi par les compagnies d’assurance. entreprise… ils vont savoir que c’était éteint. Cela a donc définitivement déplacé l’attention vers, d’accord, je vais maintenant manipuler ce signal », a-t-il déclaré à CNBC par appel vidéo. Cela peut être fait de plusieurs manières, a déclaré un porte-parole de Spire à CNBC par courrier électronique. Il s’agit notamment d’éteindre le transpondeur AIS pendant un certain temps ; en ajoutant un dispositif entre les données du système mondial de navigation par satellite (GNSS) et le transpondeur pour suggérer que le navire est sur une route alors qu’il navigue dans une direction différente ; ou via un hack logiciel qui demande au transpondeur de signaler une latitude et une longitude qui ne changent pas malgré le mouvement du navire. La technologie d’usurpation d’identité est « presque plug and play », a déclaré Goodridge, « C’est similaire à, vous savez, vous pouvez aller en ligne et acheter des brouilleurs GPS pour votre voiture… c’est aussi accessible », a-t-il ajouté.

Conséquences en matière d’assurance

L’OFAC, l’organisme du Département du Trésor américain chargé d’administrer et d’appliquer les sanctions, a publié un alerte en avril sur un « possible contournement du plafond des prix du pétrole russe », avertissant les sociétés américaines telles que les assureurs maritimes que les navires qu’ils couvrent pourraient utiliser des « pratiques trompeuses » comme l’usurpation d’AIS pour cacher leur présence dans les ports russes comme Kozmino. L’OFAC a recommandé aux entreprises de faire appel à des fournisseurs de renseignements maritimes « pour améliorer la détection des manipulations AIS ». Christopher Swift, associé et membre du département d’enquête et de défense du cabinet d’avocats américain Foley & Lardner, a qualifié l’usurpation d’identité AIS de « hautement suspecte ». « Si vous êtes dans le secteur de l’assurance et que vous n’y prêtez pas attention, vous devez vraiment commencer à y prêter attention », a déclaré Swift à CNBC par appel vidéo.

Action américaine