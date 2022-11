Des navires quittent l’Ukraine malgré la suspension de l’accord sur le grain par la Russie – Kelowna Capital News

Des navires chargés de céréales ont quitté l’Ukraine mardi malgré la suspension par la Russie de sa participation à un accord négocié par l’ONU qui garantit le passage en toute sécurité en temps de guerre d’approvisionnements alimentaires essentiels destinés aux régions du monde aux prises avec la faim.

L’ONU a indiqué que trois navires transportant 84 490 tonnes de farine de maïs, de blé et de tournesol sont partis par un corridor maritime humanitaire mis en place en juillet. Le corridor, négocié par la Turquie et l’ONU, était considéré comme une percée qui garantirait que l’Afrique, le Moyen-Orient et certaines parties de l’Asie recevraient des céréales et d’autres denrées alimentaires de la région de la mer Noire pendant la guerre de la Russie en Ukraine.

La Russie a cité des allégations d’attaque de drones ukrainiens contre sa flotte de la mer Noire en annonçant ce week-end qu’elle suspendait sa part de l’accord sur les céréales. Le ministère russe de la Défense a déclaré lundi que le trafic maritime en provenance des ports du sud de l’Ukraine avait été interrompu, qualifiant le mouvement d'”inacceptable”.

Mais un total de 14 navires ont navigué ce jour-là, dont un affrété par le Programme alimentaire mondial des Nations Unies pour apporter du blé en Éthiopie, qui, avec la Somalie et le Kenya voisins, est durement touchée par la pire sécheresse depuis des décennies.

Les analystes affirment que la Russie est toujours liée par les termes de l’accord sur les céréales qu’elle a signé, qui incluent un engagement à ne pas cibler les navires civils qui participent à l’accord. Une telle attaque violerait également le droit international.

“Bien qu’il ne participe pas actuellement à cet accord, il en est toujours signataire. Les intérêts de la Russie ne seront en aucun cas servis en attaquant des navires et des groupes de la communauté internationale », a déclaré Munro Anderson, responsable du renseignement de la société de conseil en risques Dryad Global.

Le président russe Vladimir Poutine a souligné aux journalistes lundi soir que Moscou « ne disait pas que nous mettions fin à notre participation » à l’accord sur les céréales, mais « nous parlons du fait que nous le suspendons ». Cette décision a suscité un tollé de l’Ukraine, des États-Unis et d’autres alliés.

Anderson a déclaré que la Russie était “peu susceptible de mener une action ouverte contre des navires opérant dans les paramètres de l’accord initial”, bien que les risques soient plus élevés que jamais que la Russie attaque des silos à grains ukrainiens, d’autres infrastructures agricoles ou des cibles en mer.

Cependant, l’avenir de l’initiative n’est pas clair car les risques ont potentiellement augmenté, a déclaré Anderson. Maintenant, l’opération de l’ONU s’apprête à donner la priorité à un important arriéré de navires en attente d’inspections au large d’Istanbul, a-t-il déclaré.

“Je pense qu’à l’heure actuelle, la situation est telle qu’aucun navire entrant ou actuellement inscrit à l’initiative qui n’est pas déjà en cours de traitement ne va continuer jusqu’à ce que la position russe sur la poursuite de la participation soit plus claire”, a-t-il déclaré.

De plus, en ce qui concerne l’assurance des cargos ramassant des céréales ukrainiennes, “les tarifs vont augmenter et seront probablement prohibitifs”, a déclaré Joseph Glauber, chercheur principal à l’Institut international de recherche sur les politiques alimentaires à Washington.

Après avoir suspendu sa partie de l’accord sur les céréales, “il est probable que la Russie l’utilisera comme un outil de négociation pour obtenir ce dont elle a besoin de l’accord”, a déclaré Anderson. “Nous savons que la Russie cherche à exporter des engrais et à demander un sursis aux sanctions pour qu’elle puisse le faire efficacement.”

Bien que les sanctions occidentales contre la Russie n’affectent pas ses exportations de céréales et qu’un accord parallèle en temps de guerre visait à ouvrir la voie aux expéditions de nourriture et d’engrais de Moscou, certaines entreprises hésitent à enfreindre les sanctions.

La principale préoccupation de la Russie est probablement que les navires ne soient pas contrôlés et puissent être utilisés pour apporter des armes, c’est pourquoi un centre de coordination conjoint a été créé à Istanbul pour coordonner les contrôles entre les nations belligérantes, la Turquie et l’ONU.

La Russie a annoncé son intention de mener ses propres inspections des navires qui ont déjà passé les contrôles conjoints à Istanbul, mais aucun détail supplémentaire n’est connu.

