Des navires militaires iraniens entrent pour la première fois dans l’océan Atlantique (VIDEO)

Jeudi, le contre-amiral Habibollah Sayyari, chef adjoint de l’armée iranienne pour la coordination, a annoncé que deux navires, tous deux développés localement, avaient atteint l’océan Atlantique après un voyage de près de 6 000 milles marins.

« La 77e flotte navale stratégique de la Marine, comprenant le destroyer » Sahand « et le navire » Makran « , est présente dans l’océan Atlantique pour la première fois pour démontrer les capacités de l’Iran dans l’arène maritime », Sayyari a déclaré aux médias rassemblés.

Il a déclaré que la présence de navires iraniens dans l’Atlantique reflétait leur croyance dans le droit inaliénable de la marine iranienne de naviguer dans les eaux internationales.

Le destroyer Sahand de la marine iranienne ainsi que le navire de la base avancée Makran sont entrés dans l’océan Atlantique pour la première fois sans accoster dans aucun port de la route pic.twitter.com/nCAMVZ0IlV – Reza Khaasteh (@Khaaasteh) 10 juin 2021

« La flotte est partie de Bandar Abbas le 10 mai et après un long voyage après trente jours de navigation et de traversée du cap de Bonne-Espérance, parcourant 6 000 milles nautiques (près de 12 000 kilomètres), se trouve actuellement dans l’océan Atlantique », a-t-il ajouté. a déclaré le chef militaire, ajoutant que les deux navires poursuivraient leur voyage vers l’Atlantique Nord.

Il a ajouté que la marine iranienne est dédiée à sa mission de protéger le territoire maritime de l’Iran et de sauvegarder ses ressources et intérêts en mer.

L’Iran a investi considérablement dans la technologie navale produite localement ces dernières années dans un contexte de tensions croissantes avec les États-Unis, Israël et leurs alliés occidentaux. En février, l’Iran a dévoilé 340 nouveaux hors-bords lance-missiles peu de temps après le lancement du navire de la base avancée Makran, un pétrolier converti de 228 mètres.

Ces derniers mois, la marine américaine a affirmé que les navires nucléaires iraniens étaient devenus de plus en plus autoritaires, accusant la marine de Téhéran de « dangereux et non professionnel » conduite. L’Iran a rendu le compliment, accusant les États-Unis de « comportement non professionnel » et « tir provocateur ».

