Des navires méditerranéens trouvent 5 morts et sauvent plus de 1 100 migrants

MILAN (AP) – Des navires italiens ont récupéré cinq corps et secouru 674 personnes entassées sur un bateau de pêche à la dérive en Méditerranée au large des côtes libyennes, ont annoncé dimanche les garde-côtes italiens, tandis que des organisations caritatives européennes ont signalé en avoir sauvé plus de 500 autres.

Certains des survivants ont dû être arrachés à la mer lors de l’opération italienne samedi qui a été menée à 190 kilomètres au large de la Calabre par un navire marchand de la marine, trois patrouilleurs des garde-côtes et un bateau de la police financière. Toutes les personnes secourues ont été amenées dans des ports de Calabre et de Sicile.

Les causes de décès des cinq morts n’étaient pas connues dans l’immédiat.

Les garde-côtes ont déclaré qu’il ne s’agissait que d’un sauvetage parmi une série de ces derniers jours dans la zone italienne de recherche et de sauvetage en Méditerranée centrale, alors que des personnes désespérées fuyant la pauvreté ou l’oppression cherchaient une vie meilleure en Europe. Dans un cas, un hélicoptère a été appelé pour évacuer une femme nécessitant des soins médicaux d’un bateau de migrants dans un état précaire, a indiqué la Garde côtière.

Dans des opérations distinctes, l’association caritative allemande Sea-Watch a déclaré avoir secouru 444 migrants tentant de traverser la Méditerranée sur des bateaux de passeurs surpeuplés et branlants. Le navire Sea-Watch 3 a effectué les cinq opérations en 24 heures et a déclaré que les rescapés comprenaient une femme enceinte et un homme gravement brûlé.

L’organisme de bienfaisance demande la permission d’amener les personnes secourues dans un port sûr, car le navire de sauvetage n’est pas en mesure d’accueillir autant de personnes.

En outre, l’organisation caritative européenne SOS Mediterannee a déclaré que son navire de sauvetage Ocean Viking avait sauvé 87 personnes, dont 57 mineurs non accompagnés, d’un canot pneumatique surpeuplé au large des côtes libyennes. Aucun n’avait de gilet de sauvetage, a déclaré l’organisme de bienfaisance.

Les arrivées de migrants en Italie ont augmenté de près d’un quart par rapport à 2021, avec 34 013 enregistrées jusqu’à vendredi.

Bien qu’elles soient encore nettement inférieures à l’année record de 2015, les traversées restent meurtrières, avec 1 234 personnes enregistrées mortes ou disparues en mer par l’agence des Nations Unies pour les réfugiés cette année, dont 823 dans la périlleuse Méditerranée centrale.

___

Suivez toutes les histoires d’AP sur la migration mondiale sur https://apnews.com/hub/migration.

The Associated Press