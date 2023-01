Des navires et des avions militaires chinois s’approchent à nouveau de l’espace taïwanais, selon le ministère de la Défense

Des navires et des avions militaires chinois ont été détectés autour des eaux et de l’espace aérien taïwanais lundi matin, selon des responsables de la défense, alors que les tensions continuent de croître entre les deux nations.

Le ministère taïwanais de la Défense a tweeté que neuf avions de l’Armée populaire de libération, ou APL, et quatre navires de la marine de l’Armée populaire de libération, ou PLAN, avaient été détectés lundi à 6 heures du matin (UTC+8).

“Les forces armées de la ROC ont surveillé la situation et ont chargé les avions CAP, les navires de la marine et les systèmes de missiles terrestres de répondre [to] ces activités”, lit-on dans le tweet.

AVIONS MILITAIRES CHINOIS ET NAVIRES ENTRENT DANS LES EAUX TAÏWANAISES ET L’ESPACE AÉRIEN PENDANT AU MOINS LA HUITIÈME FOIS EN UNE SEMAINE

Pour une troisième semaine consécutive, la Chine aurait envoyé des avions et des navires militaires vers Taïwan, traversant souvent la ligne médiane du détroit de Taïwan, une zone tampon non officielle séparant Taïwan de la Chine.

Les incursions de l’armée chinoise deviennent quotidiennes. En fait, le ministère de la Défense nationale a tweeté hier que 10 avions PLA et 4 navires PLAN ont été détectés près de Taïwan, et vendredi, des responsables taïwanais ont signalé 14 avions PLA et trois navires PLAN dans la région.

Jeudi, il y avait 31 avions PLA et quatre navires PLAN près de Taiwan, et le ministère de la Défense a signalé que 12 des avions avaient traversé la ligne médiane du détroit de Taiwan.

Pékin a renouvelé ses menaces contre la nation insulaire la semaine dernière, avertissant que les politiciens étrangers qui interagissent avec l’île autonome “jouent avec le feu”.

LE XI DE LA CHINE SE MÉFIE DES CAS DE COVID RURAL, MAIS DIT ‘LIGHT AHEAD’

Un porte-parole du Bureau chinois des affaires de Taiwan a déclaré que le pays s’était à nouveau engagé au cours de la nouvelle année à “sauvegarder la souveraineté et l’intégrité territoriale” et à “détruire des complots pour l’indépendance de Taiwan” sur la démocratie autonome qui s’est séparée de la Chine continentale en 1949.

La semaine dernière, l’armée taïwanaise a organisé des exercices destinés à rassurer le public sur sa capacité à contrer les menaces chinoises, avant les vacances du Nouvel An lunaire.

La Chine a répondu aux visites étrangères en organisant des exercices militaires à grande échelle considérés par certains comme une répétition d’un blocus ou d’une invasion. Pékin envoie des avions et des navires de guerre vers Taïwan presque quotidiennement, traversant souvent la ligne médiane du détroit de Taïwan de 100 milles divisant les côtés.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Fin décembre, la Chine a envoyé un nombre record de 71 avions et sept navires vers Taïwan – le plus grand exercice de ce type en 2022.

Bradford Betz de Fox News a contribué à ce rapport.