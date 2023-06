Des navires de sauvetage recherchent des centaines de migrants au large des côtes grecques après un naufrage

Des navires de sauvetage se sont déployés jeudi à la recherche de centaines de migrants craignant de disparaître après que leur bateau surpeuplé a chaviré et coulé alors qu’ils tentaient d’atteindre l’Europe. Au moins 78 personnes sont mortes.

Jusqu’à présent, 104 personnes qui se trouvaient à bord du bateau de pêche voyageant de la Libye vers l’Italie ont été secourues, mais les autorités craignent que beaucoup d’autres n’aient été piégées sous le pont. Si cela se confirmait, cela ferait de la tragédie l’une des pires jamais enregistrées en Méditerranée centrale.

« Les chances de trouver (plus de survivants) sont minimes », a déclaré l’amiral des garde-côtes grecs à la retraite Nikos Spanos à la télévision publique ERT.

L’agence des Nations Unies pour les migrations, connue sous le nom d’OIM, a estimé que le navire transportait 700 à 750 personnes, dont au moins 40 enfants, sur la base d’entretiens avec des survivants. Les personnes secourues étaient principalement des hommes et comprenaient des Égyptiens, des Syriens, des Pakistanais, des Afghans et des Palestiniens, ont déclaré des responsables grecs.

Les autorités ont révisé le nombre de morts confirmé de 79 à 78 après un comptage nocturne des corps, et les secouristes ont transféré les morts dans des camions réfrigérés.

« Les survivants sont dans une situation très difficile. En ce moment, ils sont sous le choc », a déclaré à l’Associated Press Erasmia Roumana, chef d’une délégation de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, après avoir rencontré les migrants secourus dans un hangar de stockage du port sud de Kalamata.

« Ils veulent entrer en contact avec leurs familles pour leur dire qu’ils vont bien, et ils n’arrêtent pas de poser des questions sur les disparus. Beaucoup ont des amis et des parents portés disparus. »

Mohamed Abdi Marwan, qui s’est entretenu par téléphone depuis Kobani, une ville à majorité kurde du nord-est de la Syrie, a déclaré que cinq de ses proches se trouvaient à bord du bateau, dont un âgé de 14 ans. Marwan a déclaré qu’il n’avait aucune nouvelle de ses proches depuis le naufrage du navire. Il pense que son neveu Ali Sheikhi, 29 ans, est vivant, après que des membres de sa famille l’aient repéré sur des photos de survivants, mais Marwan a déclaré que des amis se dirigeaient toujours vers le camp de fortune en Grèce pour confirmer.

« Ces passeurs étaient censés n’avoir que 500 personnes sur le bateau et maintenant nous apprenons qu’il y en avait 750. Qu’est-ce que c’est ? S’agit-il de bétail ou d’humains ? Comment peuvent-ils faire cela ? » dit Marwan. Il a dit que chacun de ses proches avait payé 6 000 $ pour le voyage.

La Grèce a déclaré trois jours de deuil et les politiciens ont suspendu leur campagne pour les élections générales du 25 juin. Un procureur de la Cour suprême a ordonné une enquête sur les circonstances des décès.

Les autorités grecques ont déclaré que le navire semblait naviguer normalement jusqu’à peu de temps avant son naufrage et ont décliné les offres répétées de sauvetage, tandis qu’un réseau d’activistes a déclaré avoir reçu des appels de détresse répétés du navire au même moment.

Les garde-côtes grecs ont déclaré avoir été informés de la présence du bateau mardi en fin de matinée et ont observé par hélicoptère qu’il « naviguait sur un cap régulier » à 18 heures.

Un peu plus tard, les services conjoints grecs de recherche et de sauvetage ont contacté quelqu’un sur le bateau par téléphone satellite, qui a répété à plusieurs reprises que les passagers avaient besoin de nourriture et d’eau mais souhaitaient continuer à naviguer vers l’Italie.

Le marchand et les navires ont livré des fournitures et observé le navire jusqu’à tôt mercredi matin, lorsque l’utilisateur du téléphone satellite a signalé un problème avec le moteur. Environ 40 minutes après que le problème de moteur a été signalé, selon le communiqué des garde-côtes, le navire de migrants a soudainement commencé à se balancer violemment puis a coulé.

Les experts des garde-côtes pensent que le bateau a peut-être coulé après avoir manqué de carburant ou avoir subi des problèmes de moteur, le mouvement des passagers l’ayant fait gîter et finalement chavirer.

Alarm Phone, un réseau d’activistes qui fournit une ligne d’assistance aux migrants en difficulté, a déclaré que les problèmes avaient commencé beaucoup plus tôt dans la journée. Le réseau a déclaré avoir été contacté par des personnes à bord du navire demandant de l’aide peu après 15 heures, qui ont déclaré « qu’elles ne peuvent pas survivre la nuit ».

Vers 18h20, a écrit Alarm Phone, des migrants ont signalé que le navire ne bougeait pas et que le capitaine avait abandonné le navire sur une petite embarcation, selon le groupe. Les deux comptes n’ont pas pu être rapprochés dans l’immédiat.

Les experts ont déclaré que le droit maritime aurait obligé les autorités grecques à tenter un sauvetage si le bateau n’était pas sûr, que les passagers l’aient demandé ou non. La recherche et le sauvetage « n’est pas un contrat à double sens, vous n’avez pas besoin de consentement », a déclaré à l’AP l’amiral des garde-côtes italiens à la retraite Vittorio Alessandro.

Une photographie aérienne du navire avant son naufrage publiée par les autorités grecques montrait des gens entassés sur le pont. La plupart ne portaient pas de gilets de sauvetage.

La surpopulation, le manque de gilets de sauvetage ou l’absence d’un capitaine auraient tous été des raisons d’intervenir, a déclaré Alessandro.

Le ministre grec par intérim chargé de la protection civile, Evangelos Tournas, a fermement défendu la conduite des garde-côtes et a insisté sur le fait que les migrants refusaient à plusieurs reprises l’assistance, insistant pour continuer vers l’Italie.

« Les garde-côtes ne peuvent pas intervenir auprès d’un navire qui n’accepte pas l’intervention dans les eaux internationales », a-t-il déclaré. « Considérez également qu’une intervention des garde-côtes aurait pu mettre en danger un navire surchargé, qui pourrait chavirer à la suite de l’intervention. »

Vingt-neuf des survivants restent hospitalisés dans le sud de la Grèce, la plupart avec des symptômes d’hypothermie, tandis que huit ont été interrogés par les enquêteurs des garde-côtes. Des responsables gouvernementaux ont déclaré que les survivants seraient transférés dans un refuge pour migrants près d’Athènes plus tard jeudi ou vendredi.

Les corps des migrants décédés ont été transférés dans une morgue à l’extérieur d’Athènes, où des échantillons d’ADN et des photographies faciales seront prélevés pour lancer le processus d’identification. Les ambassades des pays concernés apporteront leur aide, ont déclaré des responsables de la santé.

L’emplacement de l’accident est proche de la partie la plus profonde de la mer Méditerranée, où des profondeurs allant jusqu’à 17 000 pieds (5 200 mètres) pourraient entraver tout effort pour localiser un navire coulé.

Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, s’est dite « profondément attristée » par la tragédie et a promis de renforcer la coopération entre l’Union européenne et les pays voisins pour tenter de réprimer davantage les passeurs de migrants.

Mais les groupes de défense des droits de l’homme affirment que la répression a contraint les migrants et les réfugiés à emprunter des routes plus longues et plus dangereuses pour atteindre des pays sûrs.

L’OIM a recensé plus de 21 000 morts et disparitions en Méditerranée centrale depuis 2014.

Le naufrage le plus meurtrier de mémoire d’homme en Méditerranée s’est produit le 18 avril 2015, lorsqu’un bateau de pêche bondé de migrants est entré en collision au large de la Libye avec un cargo qui tentait de lui venir en aide. Seules 28 personnes ont survécu. Les experts médico-légaux ont conclu qu’il y avait à l’origine 1 100 personnes à bord.