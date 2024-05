Des navires de l’armée américaine soutenant l’aide à Gaza se libèrent et s’échouent sur la côte israélienne

Quatre navires de l’armée américaine soutenant la mission d’aide humanitaire maritime à Gaza se sont détachés de leurs amarres samedi en raison de fortes vagues, a annoncé le commandement central américain.

Deux des navires sont ancrés sur la plage près de la jetée flottante au large de la côte de Gaza, tandis que les troisième et quatrième navires sont échoués sur la côte israélienne près d’Ashkelon, une ville côtière à environ huit milles au nord de la bande de Gaza.

Aucun blessé n’a été signalé et la jetée construite par les États-Unis reste entièrement fonctionnelle, a indiqué le CENTCOM, ajoutant qu’aucun personnel américain n’entrera dans Gaza.

Des efforts de rétablissement sont en cours avec l’aide et le soutien de la marine israélienne et des forces de défense israéliennes, selon le CENTCOM.

L’effort américain visant à fournir une aide humanitaire indispensable aux Palestiniens dans la bande de Gaza utilise une obscure capacité militaire appelée Joint Logistics Over-the-Shore, ou JLOTS, qui implique généralement des marins et des soldats.

La mission sur la jetée de Gaza a connu un début difficile après que des soldats et des marins américains ont planté la jetée flottante sur une plage de Gaza au début du mois, le flux d’aide étant temporairement interrompu lorsque des camions de livraison ont été dépassés, entraînant la mort d’au moins une personne. L’Associated Press a rapporté.

La semaine dernière, des responsables américains ont déclaré que trois militaires américains impliqués dans la mission sur la jetée de Gaza avaient subi des blessures non liées au combat. Les responsables ont décrit deux blessures comme étant « mineures » et « courantes », mais ont refusé de donner plus de détails sur la nature de la blessure qui a entraîné l’évacuation médicale d’un militaire vers un hôpital en Israël.

Les forces américaines ont facilité le transfert de 1,2 million de livres d’aide vers Gaza via la jetée flottante depuis qu’elle est devenue opérationnelle, a déclaré le ministère américain de la Défense le 23 mai.