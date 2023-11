Des navires de la marine russe touchés par des drones marins ont coulé en mer Noire, selon l’Ukraine

Une capture d’écran de la vidéo publiée par l’agence de renseignement militaire ukrainienne de l’attaque de drones maritimes contre deux navires de la flotte russe de la mer Noire. Renseignement de défense de l’Ukraine

L’Ukraine affirme que ses drones maritimes ont touché et coulé deux navires de débarquement de la flotte russe de la mer Noire.

Des séquences vidéo diffusées par l’Ukraine montrent l’attaque et ses conséquences explosives en Crimée occupée.

L’Ukraine s’appuie sur sa flotte de drones explosifs pour perturber les navires russes en mer Noire.

Les drones maritimes explosifs ukrainiens ont de nouveau frappé, et cette fois, Kiev affirme qu’ils ont frappé et coulé deux navires appartenant à la flotte russe de la mer Noire (BSF).

L’incident, capturé dans une vidéo diffusée par l’agence de renseignement militaire ukrainienne, n’est que le dernier exemple en date de l’utilisation habile par l’Ukraine de véhicules de surface sans pilote (USV) pour cibler la marine russe en mer Noire. Cela suggère que les drones continuent d’être utiles pour s’attaquer aux ressources navales et fait allusion à l’incapacité de la Russie à s’adapter à ce qui est clairement un problème persistant et conséquent.

L’Ukraine a publié vendredi des images montrant ce qu’elle dit être deux attaques de drones navals contre des navires de débarquement russes BSF, l’un un navire de la classe Serna et l’autre un navire plus ancien de la classe Ondatra, dans un port de la péninsule de Crimée occupée. Il a d’abord publié la vidéo sur Télégramme avant qu’il ne soit partagé sur X, la plateforme de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter, par d’autres sources.

Les images, filmées par les drones pendant l’opération nocturne, montrent un USV naviguant dans les eaux de la mer Noire avant de virer à droite vers ce qui semble être un navire russe. Ensuite, la vidéo passe sous un angle différent, probablement celui de l’autre bateau drone, montrant une explosion dans l’eau. L’autre USV se dirige ensuite vers un autre navire et le heurte. La fin de la vidéo montre ce qui semble être un navire en feu dans l’eau.

Après le partage de la vidéo, l’Ukraine a publié une image satellite sur Télégramme de la zone d’amarrage où il est indiqué que les navires de débarquement russes se trouvaient dans la baie d’Uzka, notant que les drones ont coulé les deux navires. L’un, dit-il, a coulé « immédiatement », tandis que l’autre « s’est battu sans succès » avant de couler à son tour.

L’Ukraine affirme que ses drones ont heurté et coulé les deux péniches de débarquement. Ministère de la Défense de l’Ukraine

Le ministère russe de la Défense n’a publié aucune déclaration décrivant l’état de l’un ou l’autre des navires. Insider n’est pas en mesure de vérifier de manière indépendante les images ou les affirmations de l’Ukraine selon lesquelles elle a coulé les deux navires.

L’Ukraine s’appuie sur sa flotte de drones maritimes télépilotés pour faire des ravages dans la flotte russe de la mer Noire depuis la fin de l’année dernière, et elle a mené deux attaques majeures avec ces systèmes début août. L’un d’eux a visé le navire de débarquement Olenegorsky Gornyak près de la ville portuaire de Novorossiysk, et un autre a touché le pétrolier marchand russe Sig près du détroit de Kertch.

Les experts saluent cette arme bon marché et explosive comme un “avantage asymétrique” pour l’Ukraine face à la Russie, qui est constamment victime de ces armes. Les responsables de Kiev ont cherché à développer ce qu’ils appellent « la formation de la première flotte navale de drones au monde ».

Les drones maritimes sont l’un des moyens par lesquels l’Ukraine, qui ne dispose pas d’une flotte navale importante, a réussi à vaincre la marine russe en mer Noire. L’armée de Kiev s’est également appuyée sur son stock restreint mais formidable de missiles de croisière de fabrication occidentale, comme le Storm Shadow/SCALP-EG, pour faire exploser des cibles vulnérables et très médiatisées du BSF en Crimée.

Un drone de surface ukrainien appelé « Sea Baby ». Capture d’écran via Telegram du service de sécurité ukrainien

Plus récemment, l’Ukraine s’est tournée vers son arsenal de SCALP-EG à longue portée pour frapper une toute nouvelle corvette russe dans un chantier naval en Crimée. Les analystes de guerre ont déclaré plus tard que l’attaque mettrait probablement hors service le navire, qui n’a même pas encore été mis en service, dans un avenir prévisible. Cette attaque soulève à nouveau des questions sur la capacité de la Russie à protéger sa flotte de la mer Noire contre l’Ukraine.

“Les forces ukrainiennes ont mené depuis juin 2023 une campagne d’interdiction contre les infrastructures militaires russes en Crimée occupée, principalement les ressources du BSF, afin de dégrader la capacité de l’armée russe à utiliser la Crimée comme zone de transit et arrière pour les opérations russes dans le sud de l’Ukraine”, ont déclaré les analystes de l’Institut. for the Study of War, un groupe de réflexion basé à Washington, a écrit mardi évaluation.

Ailleurs dans la mer Noire cette semaine, un missile antiradar russe a percuté un cargo battant pavillon libérien, tuant une personne et en blessant quatre autres. Cette attaque meurtrière survient plusieurs mois après que Moscou a menacé de traiter tous les navires de la région comme des transporteurs potentiels de marchandises militaires.

Le ministère britannique de la Défense a déclaré vendredi mise à jour des renseignements que le missile russe essayait « probablement » de cibler les radars militaires ukrainiens et aurait pu se verrouiller sur le radar du navire par accident. “Si tel est le cas, cela démontrerait de mauvaises tactiques d’emploi d’armes de la part des opérateurs russes”, a déclaré le Royaume-Uni.