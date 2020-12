Les autorités insistent sur le fait que les réfugiés ont été sélectionnés pour la réinstallation sur la base de leur volonté et qu’aucune pression n’a été exercée sur eux. Mais plusieurs groupes de défense des droits de l’homme et d’activistes affirment que certains ont été contraints de se rendre sur l’île, située à 21 miles du continent.

L’île a fait surface il y a seulement 20 ans et n’a jamais été habitée auparavant. Il était régulièrement submergé par les pluies de mousson, mais il y a maintenant des digues, des maisons, des hôpitaux et des mosquées construits par la marine bangladaise pour plus de 112 millions de dollars.