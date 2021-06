Des navires de guerre iraniens soupçonnés d’apporter des armes au Venezuela ont été détournés vers l’Afrique après que les États-Unis se soient engagés à prendre des « mesures appropriées », ont déclaré des responsables.

Ils pourraient désormais se diriger vers le nord, en Russie ou en Syrie, ont ajouté les sources de la défense américaine.

Les États-Unis surveillent de près les deux navires de guerre iraniens Crédit : AP

Tanker Trackers dit que les navires pourraient être en route vers la Syrie pour des exercices de la marine

Le destroyer iranien Sahand et le navire de soutien de renseignement Makran naviguaient dans l’océan Atlantique, après avoir quitté le port sud iranien de Bandar Abbas, le mois dernier.

Les engins d’attaque rapide à bord du Makran sont du type que l’Iran utilise dans ses rencontres tendues avec les navires de guerre américains dans le golfe Persique et son embouchure étroite, le détroit d’Ormuz.

Les navires sont surveillés par des responsables de la sécurité américains – qui ont déclaré à Politico qu’ils remontaient maintenant la côte ouest de l’Afrique.

Des sources de la défense ont déclaré qu’elles soupçonnaient qu’un transfert d’armes clandestin avait été prévu, le cours ayant déjà changé plusieurs fois.

On pense maintenant qu’ils se dirigent vers la Méditerranée, pour naviguer au large de la Syrie, ou au nord vers la Russie, ont ajouté des sources anonymes.

Le changement soudain de cap a été lié à une forte pression de Washington pour empêcher les navires d’atteindre le Venezuela.

Le Makrtan de 755 pieds de long a été mis en service plus tôt cette année et possède des capacités électroniques, de missiles et d’armes Crédit : AFP

Les deux navires de guerre se dirigeaient vers le Venezuela Crédit : EPA

Les responsables de l’administration du président américain Joe Biden avaient demandé publiquement et en privé aux gouvernements de Cuba et du Venezuela de bloquer les navires et de refuser de les autoriser à accoster dans les ports.

Le porte-parole du département d’État américain, Ned Price, a déclaré : « Nous sommes prêts à tirer parti des autorités applicables, y compris des sanctions, contre tout acteur qui permet à l’Iran de fournir des armes à des partenaires violents et mandataires dans le monde.

Les mouvements des navires ont également été révélés sur le compte Twitter de Tanker Trackers.

Il a déclaré le 14 juin : « Nous pensons que les navires de la marine iranienne Makran et Sahand sont en route pour la Syrie afin de participer à des exercices navals avec la Russie.

« Ils pourront passer Gibraltar le 4 juillet, qui marque le deuxième anniversaire de l’arrestation du superpétrolier Grace 1 alors qu’il se dirigeait vers la Syrie. »

En 2019, le Sun Online a écrit sur Gibraltar libérant Grace 1 après une impasse d’un mois entre Londres et Téhéran.

Le pétrolier de 15 000 tonnes a été saisi par les Royal Marines soupçonnés d’avoir tenté de faire passer du pétrole en contrebande vers la Syrie en violation des sanctions de l’UE.

L’action dramatique a déclenché une querelle furieuse avec l’Iran.

Deux ans plus tard, la télévision d’État iranienne a révélé le 10 juin qu’un destroyer iranien et un navire de soutien naviguaient dans l’océan Atlantique – dans une mission rare loin de la République islamique.

Mais, il n’a pas annoncé la destination finale des navires.

Le président iranien Hassan Rouhani a noué des relations solides avec le Venezuela Crédit : Getty

Les conseillers du président Nicolás Maduro pensent que l’arrivée du navire serait une « erreur » Crédit : AFP

Cependant, cette décision était soupçonnée de soutenir l’ennemi juré des États-Unis, Maduro, au milieu des craintes qu’il ne bloque le canal de Panama.

Les responsables américains de la défense ont admis être « grandement inquiets » car ils étaient soupçonnés de faire de la contrebande d’armes au Venezuela.

L’Iran entretient des liens étroits avec le président vénézuélien Nicolas Maduro et a expédié de l’essence et d’autres produits dans le pays dans le cadre d’une campagne de sanctions américaines visant Caracas en panne de carburant.

Le Venezuela aurait payé l’Iran, sous ses propres sanctions américaines, pour les expéditions.

L’amiral Habibollah Sayyari, chef adjoint de l’armée iranienne, a décrit leur mission comme le voyage le plus long et le plus difficile de la marine iranienne à ce jour, sans plus de détails.

La présence de navires pourrait faire échouer les plans de négociations entre Washington et Téhéran Crédit : EPA

La télévision d’État iranienne a diffusé un court extrait du destroyer naviguant dans la mer agitée de l’Atlantique.

La vidéo a probablement été tournée depuis le Makran, un pétrolier commercial reconverti avec une plate-forme de lancement mobile pour hélicoptères.

Des images de Maxar Technologies datées du 28 avril semblent montrer sept engins d’attaque rapide iraniens généralement associés à ses gardiens de la révolution paramilitaires sur le pont de Makran.

Les images satellite de Planet Labs Inc. ont suggéré qu’il avait quitté un port à Bandar Abbas quelque temps après le 29 avril.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saeed Khatibzadeh, a refusé de dire où allait le Makran.

Il a déclaré : « L’Iran est toujours présent dans les eaux internationales et il a ce droit basé sur le droit international et il peut être présent dans les eaux internationales.

« Aucun pays n’est en mesure de violer ce droit, et je préviens que personne ne fait d’erreurs de calcul.

« Ceux qui sont assis dans des maisons de verre doivent être prudents. »