Des navires de guerre chinois vont “répéter le naufrage de sous-marins américains” lors des derniers exercices près de Taïwan, alimentant les craintes de la Troisième Guerre mondiale

Les navires de guerre CHINOIS sont sur le point de répéter le naufrage des sous-marins américains lors de leurs derniers exercices militaires près de Taïwan au milieu des tensions persistantes.

Bien qu’il soit prévu de conclure hier, Pékin a annoncé que ses démonstrations de force théâtrales ne sont pas encore terminées.

Les exercices continus de la Chine vont maintenant répéter le naufrage des sous-marins américains Crédit : AP

La persistance des jeux militaires a été qualifiée de “provocatrice” par les États-Unis 1 crédit

Après le voyage controversé de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, à Taïwan la semaine dernière, la Chine continue de faire pression.

La visite n’a fait qu’exacerber les relations déjà fragiles entre Washington et Pékin, le président Xi Jinping justifiant les exercices en réponse.

La Chine a maintenant déclaré que ses forces effectueraient des exercices anti-sous-marins et de raid maritime à tir réel à partir de lundi, sans donner de date de fin précise.

Le pays s’était déjà vanté de sa capacité à couler des porte-avions américains à l’aide de missiles hypersoniques.

La décision “provocatrice” a alimenté les craintes de la Troisième Guerre mondiale alors que les chefs de la sécurité ont fait part de leurs inquiétudes au sujet de leurs exercices obsédants.

Le ministère taïwanais des Affaires étrangères a dénoncé les tactiques d’intimidation de la Chine, exhortant Pékin à arrêter ses actions militaires et à “se retirer du bord”.

Ils ont déclaré dans un communiqué : “Face à l’intimidation militaire créée par la Chine, Taïwan n’aura pas peur ni ne reculera, et défendra plus fermement sa souveraineté, sa sécurité nationale et son mode de vie libre et démocratique”.

Dans le cadre des jeux de guerre océaniques, des dizaines d’avions et de navires ont franchi la “ligne méridienne” qui sépare la Chine du territoire contesté.

Les exercices – qualifiés de répétition pour une invasion par les médias chinois – ont été qualifiés d ‘”irresponsables” par le coordinateur du Conseil de sécurité nationale de Joe Biden, John Kirby.

Le dirigeant chinois Xi Jinping a toujours juré de “réunifier” avec Taiwan par tous les moyens nécessaires, suscitant des craintes que les jeux implacables ne préparent à la guerre.

La nation a publié vendredi des images effrayantes des répétitions de l’hôpital de campagne, suggérant qu’elles se préparaient à des pertes massives.

L’armée a déclaré: “‘Le théâtre oriental de l’Armée populaire de libération de Chine a continué à mener des exercices pratiques conjoints et à s’entraîner dans la mer et l’espace aérien autour de l’île de Taiwan”.

Pékin devait également effectuer lundi des exercices de tir réel en mer de Chine méridionale et en mer Jaune.

Taïwan a déjà assoupli les restrictions de vol à proximité des six zones d’exercice chinoises antérieures entourant l’île.

L’île aurait rappelé les soldats de congé alors que les tensions pourraient dégénérer en une crise internationale.

Son armée a annoncé qu’elle organiserait des exercices anti-débarquement dans le sud mardi et jeudi pour “s’entraîner à des contre-mouvements”.

Ils ont dit qu’ils avaient géré “calmement” les exercices précédents qui avaient été intensifiés avant l’arrivée de Pelosi dans la région.

Cela survient après que des bombardiers nucléaires chinois ont survolé Taïwan lors d’exercices militaires terrifiants la semaine dernière.

Un expert militaire chinois aurait déclaré au Global Times que les récents exercices assureront la « supériorité aérienne » et le « contrôle de la mer », qui seront essentiels pour atteindre Taïwan à travers la mer de Chine orientale.

Taïwan a exhorté Pékin à cesser ses tactiques d’intimidation Crédit : Alamy