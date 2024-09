Des navires de guerre américains visés par une attaque « complexe » de missiles et de drones — RT World News

Les rebelles Houthis du Yémen ont attaqué des navires de guerre américains au Moyen-Orient avec une frappe combinée de drones et de missiles de croisière, a confirmé vendredi le Pentagone. Plus tôt dans la journée, le groupe militaire avait affirmé avoir frappé trois destroyers américains se dirigeant vers Israël dans la mer Rouge.

La porte-parole du Pentagone, Sabrina Singh, a confirmé que des navires de la marine américaine avaient été attaqués, mais a insisté sur le fait qu’aucun dommage n’avait été causé.

« Nous avons assisté à une attaque complexe lancée par les Houthis, allant des missiles de croisière aux drones », a-t-elle déclaré lors d’un point de presse vendredi. « D’après ce que je comprends, soit ils ont été engagés et abattus, soit ils ont échoué ; à aucun moment aucun n’a heurté un navire américain.















Les Houthis ont ciblé trois destroyers de la marine américaine qui « soutenir Israël » avec 23 missiles balistiques et de croisière et un drone, selon la télévision al-Masirah, dirigée par les Houthis, qui a cité vendredi le porte-parole du groupe. Il a affirmé que les trois navires avaient subi des tirs directs et a ajouté que l’attaque avait été menée avec un lancement simultané de missiles et de drones sur des cibles en Israël.

Ces opérations « ne s’arrêtera pas tant que l’agression contre Gaza et le Liban ne cessera » a souligné le porte-parole.

Le groupe armé yéménite attaque les navires qu’il associe à Israël dans la mer Rouge et dans le golfe d’Aden depuis octobre de l’année dernière, en solidarité avec les Palestiniens de Gaza, dans le contexte de la campagne israélienne dans l’enclave.















Les attaques des Houthis contre des navires traversant l’un des détroits de navigation les plus fréquentés au monde ont incité les États-Unis et leurs alliés à former une coalition navale internationale et à déployer des navires de guerre dans la région, bien que le groupe ait poursuivi ses attaques. Les bombardements occidentaux et israéliens sur le Yémen cette année n’ont apparemment pas non plus laissé le groupe largement intimidé.

Suite aux récentes escalades entre le Hezbollah et Israël au début du mois, les Houthis ont ajouté à leur liste de revendications l’arrêt de l’agression israélienne contre le Liban.

Bien que le Hezbollah libanais et Israël échangent régulièrement des tirs depuis le début de la guerre à Gaza, les hostilités ont atteint un pic début septembre après que des milliers d’engins portatifs ont explosé à travers le Liban, tuant des dizaines de personnes et en blessant des milliers. Israël a alors annoncé un « nouvelle phase » dans sa guerre à Gaza et a intensifié ses frappes aériennes sur le Liban, prétendant cibler les actifs du Hezbollah.

Selon le ministère libanais de la Santé, plus de 1 300 personnes ont été tuées vendredi dans les bombardements israéliens.