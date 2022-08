Des navires de guerre américains traversent le détroit de Taiwan pour la première fois depuis la visite controversée de Pelosi

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Deux navires de guerre de la marine américaine ont traversé le détroit de Taiwan dimanche pour la première fois depuis que la présidente de la Chambre Nancy Pelosi, D-Californie, a effectué sa visite controversée à Taiwan.

La marine a déclaré que les croiseurs Chancellorsville et Antietam avaient participé à l’opération. Il faut généralement huit à 12 heures pour mener à bien de telles opérations, qui seront surveillées par l’armée chinoise.

Des navires de guerre américains, ainsi que des nations alliées comme la Grande-Bretagne et le Canada, ont régulièrement navigué dans le détroit ces dernières années, provoquant la colère du gouvernement chinois, qui considère Taiwan comme son propre territoire.

Le voyage de Pelosi sur l’île au début du mois a bouleversé Pékin car il a perçu la visite comme une tentative des États-Unis de s’impliquer dans ses affaires avec Taiwan. La Chine a alors lancé des exercices militaires près de l’île qui ont depuis été prolongés.

“Ces [U.S.] les navires ont transité par un couloir dans le détroit qui est au-delà de la mer territoriale de tout État côtier”, a déclaré la marine américaine.

La marine a déclaré que l’opération montre que les États-Unis sont attachés à un Indo-Pacifique libre et ouvert, et que l’armée américaine vole, navigue et opère là où le droit international le permet.

Le Eastern Theatre Command de l’armée chinoise a révélé qu’il suivait les navires américains.

“Les troupes sur le théâtre restent en alerte maximale et sont prêtes à contrecarrer toute provocation à tout moment”, a indiqué l’agence dans un communiqué.

Le ministère taïwanais de la Défense a déclaré que les navires naviguaient vers le sud et que ses forces observaient mais que “la situation était normale”.

La sénatrice républicaine du Tennessee Marsha Blackburn, qui siège aux commissions sénatoriales du commerce et des services armés, est arrivée jeudi à Taïwan pour un voyage qui marque la troisième visite de responsables américains ce mois-ci.

Environ une semaine après le voyage de Pelosi, un groupe de cinq autres législateurs américains s’est rendu à Taïwan, incitant l’armée chinoise à effectuer davantage d’exercices près de l’île.

L’administration Biden a cherché à empêcher les tensions entre les États-Unis et la Chine de conduire à un conflit, notant que les voyages au Congrès sont monnaie courante.

Les États-Unis n’ont pas de relations officielles avec Taïwan et l’administration a déclaré qu’elle restait attachée à la politique d’une seule Chine, reconnaissant Pékin comme le gouvernement de la Chine tout en maintenant des relations informelles et des liens de défense avec Taïwan.

Reuters a contribué à ce rapport.