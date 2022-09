Des navires de guerre américains et canadiens naviguent dans le détroit de Taiwan après que Biden a juré de défendre l’île

Un navire de la marine américaine, le destroyer lance-missiles de classe Arleigh Burke USS Higgins, a effectué mardi un “transit de routine dans le détroit de Taiwan”, a déclaré le porte-parole de la marine américaine, le lieutenant Mark Langford, dans un communiqué.

Le navire américain a effectué le transit “en coopération avec la frégate de classe Halifax de la Marine royale canadienne, le NCSM Vancouver”, a déclaré Langford.

Les deux navires “ont transité par un couloir dans le détroit qui est au-delà de la mer territoriale de tout État côtier”, a déclaré le lieutenant Langford. Le transit “démontre l’engagement des États-Unis et de nos alliés et partenaires en faveur d’un Indo-Pacifique libre et ouvert”, a ajouté le lieutenant Langford.

Depuis la visite de la présidente américaine Nancy Pelosi à Taïwan début août, les États-Unis ont été témoins d’une augmentation spectaculaire du nombre de navires et de sous-marins militaires chinois autour de Taïwan, a déclaré un responsable américain de la défense à CNN.

Bien que les États-Unis aient qualifié le transit de “routine”, il survient après que Biden a alimenté les tensions entre Washington et Pékin à propos de Taïwan, déclarant à “60 minutes” de CBS qu’il utiliserait les troupes américaines pour défendre l’île si la Chine tentait d’envahir.

Le détroit est une étendue d’eau de 110 milles (180 kilomètres) qui sépare l’île démocratique autonome de Taïwan de la Chine continentale.

Pékin revendique la souveraineté sur Taïwan, une île de 23 millions d’habitants, bien que le Parti communiste chinois au pouvoir ne l’ait jamais contrôlée. Pékin revendique également la souveraineté, les droits souverains et la juridiction sur les eaux du détroit de Taiwan en vertu du droit chinois et de son interprétation de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS).

La marine américaine, cependant, affirme que la majeure partie du détroit se trouve dans les eaux internationales, citant une définition de l’UNCLOS des eaux territoriales comme s’étendant à 12 milles marins (22,2 kilomètres) du littoral d’un pays. Les États-Unis envoient régulièrement leurs navires de guerre dans le détroit, effectuant des dizaines de ces transits ces dernières années.

Dans l’interview de CBS, on a demandé à Biden si “les forces américaines, hommes et femmes américains, défendraient Taïwan en cas d’invasion chinoise”.

“Oui”, a répondu le président américain.

Les commentaires réitèrent une promesse de défendre Taïwan que Biden a déjà faite, bien que dimanche il ait précisé que “des hommes et des femmes américains” seraient impliqués dans l’effort.

Le chef des relations avec les médias du ministère canadien de la Défense, Daniel Le Bouthillier, a confirmé que le Canada avait participé au transit mardi.

“Après des visites portuaires à Jakarta, en Indonésie, et à Manille, aux Philippines, le NCSM Vancouver a traversé le détroit de Taiwan avec l’USS Higgins, car il s’agissait de la route de navigation la plus directe. Cette navigation a été effectuée en pleine conformité avec le droit international, y compris la haute mer. droits de navigation tels que définis dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer”, a déclaré Le Bouthillier à CNN.

Des avions et des navires chinois étaient présents dans “diverses parties” du transit des navires américains et canadiens, a confirmé l’armée américaine, mais “toutes les interactions avec les forces militaires étrangères pendant le transit étaient conformes aux normes et pratiques internationales et n’ont pas eu d’impact sur l’opération”. dit Langford.

Pékin a rapidement condamné les commentaires du week-end de Biden et a répété son avertissement selon lequel la Chine se réserve la “option de prendre toutes les mesures nécessaires” pour défendre son intégrité territoriale et sa souveraineté.

“Les remarques américaines violent gravement le principe d’une seule Chine et les dispositions des trois communiqués conjoints américano-chinois. C’est également une grave violation de l’engagement important pris par la partie américaine de ne pas soutenir l’indépendance de Taiwan”, a déclaré le ministère chinois des Affaires étrangères. a déclaré le porte-parole Mao Ning lors d’un briefing lundi.

“Cela a envoyé un grave signal erroné aux forces séparatistes de l’indépendance de Taiwan. La Chine exprime son fort mécontentement et sa ferme opposition et a fait de sérieuses démarches auprès de la partie américaine”, a ajouté Mao.

Les navires de guerre américains et canadiens ont traversé le détroit en même temps pour la dernière fois il y a 11 mois, lorsque le destroyer USS Dewey et la frégate NCSM Winnipeg ont fait le voyage.

Après ce transit, le colonel principal Shi Yi, porte-parole du Commandement du théâtre oriental de l’Armée populaire de libération, a déclaré dans un communiqué écrit que “les États-Unis et le Canada ont fait des provocations de nature odieuse et ont semé des troubles de mèche, ce qui a gravement compromis la paix et la stabilité”. de l’autre côté du détroit de Taïwan.”

Le dirigeant chinois Xi Jinping a déclaré que la “réunification” entre la Chine et Taïwan était inévitable et a refusé d’exclure le recours à la force. Les tensions entre Pékin et Taipei sont au plus haut de ces dernières décennies, l’armée chinoise organisant d’importants exercices militaires près de l’île.