Des navires américains se déconnectent du quai d’aide à Gaza et s’échouent sur les plages israéliennes

Les navires américains connectés à une jetée flottante près de la bande de Gaza se sont déconnectés samedi de la jetée en raison d’une mer agitée, les conduisant à se retrouver bloqués sur la côte au large d’Israël, a indiqué le commandement central américain dans un communiqué.

Au total, quatre navires se sont détachés de leurs amarres, a indiqué le CENTCOM, ajoutant qu’aucun blessé n’a été signalé et que le quai d’aide reste pleinement fonctionnel.

L’un des navires s’est retrouvé coincé sur une plage à l’extrémité sud d’Ashdod, et un autre navire envoyé pour extraire le navire coincé s’est également échoué.

Les deux autres navires se sont échoués sur une plage près de la jetée, indique le communiqué, ajoutant que les efforts pour récupérer les navires étaient en cours avec l’aide de la marine israélienne.

Le communiqué souligne qu’aucun personnel américain n’entrera à Gaza pour aider à récupérer les navires, réitérant la position américaine selon laquelle il n’y a pas de troupes sur le terrain.

Jeudi, l’ONU a déclaré que l’aide provenant de la jetée avait été distribuée avec succès à Gaza pour la première fois.

Les responsables américains espèrent que la jetée, à sa capacité maximale, pourra acheminer l’équivalent de 150 camions d’aide à Gaza chaque jour. Cela fait partie des 600 camions de nourriture, de traitements nutritionnels d’urgence et d’autres fournitures qui, selon l’USAID, sont nécessaires chaque jour pour faire face à la crise humanitaire provoquée par la guerre entre Israël et le Hamas, qui dure depuis sept mois, et qui a été déclenchée par le groupe terroriste. Attaque dévastatrice du 7 octobre contre Israël, au cours de laquelle les terroristes ont tué quelque 1 200 personnes, pour la plupart des civils, et en ont kidnappé 252.

L’offensive israélienne qui a suivi contre le Hamas à Gaza a provoqué une crise humanitaire dans l’enclave, avec une grande partie de la population menacée de famine, selon les organisations de défense des droits de l’homme et les Nations Unies.

Des soldats américains et des Israéliens se tiennent près d’un navire américain échoué sur la plage d’Ashdod, le 25 mai 2024. (Liron Moldovan/Flash90)

Le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, affirme que plus de 35 000 personnes ont été tuées ou sont présumées mortes dans les combats jusqu’à présent, même si seulement 24 000 décès ont été identifiés dans les hôpitaux. Le bilan, qui ne peut être vérifié, comprend quelque 15 000 terroristes qu’Israël affirme avoir tués au combat. Israël affirme également avoir tué quelque 1 000 terroristes en Israël le 7 octobre.