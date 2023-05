Des navetteurs en colère se déchaînent contre des manifestants pour le climat qui bloquent la circulation sous les yeux des flics

Des manifestants pour le climat au Royaume-Uni ont bloqué la circulation à Londres mardi, immobilisant la ville et suscitant tellement de colère que les navetteurs les ont attaqués.

Les manifestants de Just Stop Oil ont organisé plusieurs marches à travers la ville, visant à perturber la circulation. Les manifestations ont eu lieu sur un certain nombre de ponts, notamment les ponts de la Tour et de Londres, selon TMX News.

La manifestation a réitéré les demandes du groupe pour que la Grande-Bretagne arrête immédiatement toute nouvelle production de pétrole et de gaz, employant généralement un certain nombre de protestations provocatrices impliquant la destruction d’œuvres d’art célèbres ou de propriétés privées pour attirer l’attention et indigner le public.

Les manifestations de la circulation – les dernières d’une série de manifestations similaires depuis avril – se sont avérées une de trop pour certains navetteurs alors qu’ils ripostaient, devenant même parfois hostiles aux manifestants. La police n’est intervenue que pour arrêter l’homme qui était devenu physique avec les manifestants, suscitant les critiques des piétons à proximité.

LES ACTIVISTES DU CLIMAT À LA POITRINE NUE À ROME S’ENDUISSENT DE BOUE POUR PROTESTER L’UTILISATION DES COMBUSTIBLES FOSSILES ET ÉVOQUER LES INONDATIONS

« Les tensions ont été élevées, avec un homme arrêté après avoir jeté un partisan au sol, un motocycliste tentant de traverser le même cortège et un autre membre du public arrachant des banderoles et confrontant physiquement les partisans de Just Stop Oil », a écrit Just Stop Oil. une vidéo des manifestations, informant le public qu’il peut s’attendre à d’autres marches à l’avenir.

LA CHANCELIERE ALLEMAND DE GAUCHE SLAMS LES MANIFESTANTS DU CLIMAT « NUTTY » BLOQUANT LES RUES, DÉFAÇANT L’ART

La semaine dernière, une autre manifestation Just Stop Oil a conduit un passant à pousser un manifestant et à lui faire claquer un téléphone alors que la manifestation interrompait également la circulation dans une rue très fréquentée de Londres.

DES MILITANTS DES DROITS DES ANIMAUX À MADRID PROTESTENT CONTRE LES PROJETS D’UNE FERME DE PIEUVRES À GRANDE ÉCHELLE

« Le Met et la police de la ville de Londres sont au courant d’un incident au cours duquel un membre du public semble avoir protesté auprès des manifestants de Just Stop Oil ce matin, 19 mai, dans la ville de Londres, avant l’arrivée de la police », a déclaré un porte-parole. pour la police métropolitaine de Londres a déclaré à la BBC après l’incident de la semaine dernière.

« A ce stade, nous n’avons pas connaissance d’allégations concernant cette affaire », a ajouté le porte-parole. « Nous comprenons parfaitement la frustration et la colère des communautés de Londres lorsque les manifestants marchent lentement sur les routes. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Just Stop Oil a fait la une des journaux pour avoir dégradé la peinture « Tournesols » de Van Gogh et s’être collé à d’autres œuvres d’art célèbres. Ils ont également écrasé du gâteau dans le modèle en cire du roi Charles III au musée Madame Tussauds à Londres.