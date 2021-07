Des naufrages font des dizaines de morts au large des côtes tunisiennes

Par ailleurs, un bateau transportant 127 migrants d’Afrique subsaharienne et d’Asie a chaviré samedi au large de la ville côtière de Zarzis, près de la frontière libyenne. Les autorités ont déclaré que 43 personnes sont mortes et 84 ont été secourues par des équipages de pêche et des équipes navales. Le Croissant-Rouge tunisien a déclaré que le bateau avait quitté vendredi la ville côtière libyenne de Zuwara pour traverser la mer Méditerranée en direction de l’Italie.