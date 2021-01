Les naturistes ont critiqué la police pour avoir arrêté un homme âgé qui marchait nu dans la campagne, insistant sur le fait que l’acte n’était pas illégal.

Les agents ont arrêté l’homme soupçonné de scandaliser la décence publique après avoir reçu plusieurs rapports faisant état d’un piéton nu sur Waldridge Fell à Durham les 14 et 15 septembre. Après que la police a mené des enquêtes, il a été libéré sans autre action.

Durham Constabulary a publié un message sur Facebook rapportant l’arrestation, mais le groupe naturiste Three Rivers Outdoor Club a critiqué la force, affirmant que le message suggérait à tort qu’être nu en public était illégal – et ne mentionnait aucune autre raison pour l’arrestation.

Selon les directives de la police, la nudité publique passive n’est pas illégale à moins qu’il n’y ait une intention de causer du harcèlement, de l’alarme ou de la détresse.

Three Rivers Outdoor, basé dans le nord-est, organise diverses activités naturistes, notamment des randonnées à la campagne et des plongées dans la région. Les membres ont déclaré que la publication sur Facebook était « discriminatoire » et exposait leurs membres à un plus grand risque d’agression.

Un porte-parole du groupe a déclaré: « Nos événements sont généralement une expérience libératrice et joyeuse, mais lors d’une promenade l’été dernier, l’un des randonneurs s’est fait jeter de l’eau sur eux, tandis que l’assaillant a dit au groupe qu’ils ne devraient pas marcher nus. Publique.

« La police de Durham a tort de publier des rapports trompeurs suggérant que la nudité en public est illégale, et cela nous expose à un plus grand risque de harcèlement à l’avenir. »

Le College of Policing affirme que les naturistes n’enfreignent la loi que s’ils « commettent des infractions sexuelles ou adoptent un comportement désordonné dont ils ont l’intention ou sont conscients qu’il peut être désordonné dans l’ouïe ou la vue d’une personne susceptible d’être causée par le harcèlement, l’alarme ou la détresse ».

Le message Facebook de la police de Chester-le-Street a déclaré: « Les lundi 14 et mardi 15 septembre, nous avons reçu un certain nombre d’appels rapportant un homme se promenant autour de Waldridge Fell qui était nu.

Les agents étaient présents et ont effectué des recherches les deux jours. Hier après-midi, les PCSO envoyés pour aider à la recherche ont localisé un homme nu correspondant à la description de la chute. Les PCSO ont détenu l’homme jusqu’à ce qu’un policier se rende sur les lieux et l’arrête.

« L’homme a ensuite été placé en garde à vue et a depuis aidé les agents à enquêter. »

Après avoir mené leur enquête, l’homme a ensuite été relâché sans autre action.

Le porte-parole du groupe a déclaré que bien que ces incidents soient «rares», il est encore plus important de sensibiliser le public.

Il a ajouté: « Je suis naturiste depuis 30 ans et pendant ce temps, une personne est venue vers moi et m’a crié des insultes.

«Ces incidents sont très rares, mais nous voulons faire passer ce message afin qu’il y ait une meilleure compréhension.

«C’est une expérience vraiment libératrice de sortir dans la nature et de sortir et de voir notre magnifique campagne.

«Une partie de cela est le côté social et vous pouvez voir les mêmes personnes qui viennent à la piscine et nous pouvons simplement nous rencontrer et parler de football.

«Nous sommes comme un petit club social pour les personnes ayant des intérêts similaires.

Le groupe naturiste a déclaré que la police de Durham avait refusé de changer de poste et que le service des normes professionnelles ne déposerait pas de plainte concernant le caractère discriminatoire du poste.

Durham Constabulary a déclaré utiliser Facebook pour communiquer avec la communauté et la rassurer sur ses préoccupations.

Un porte-parole de la force a déclaré: « Nous avons reçu plusieurs appels de membres du public rapportant un homme âgé marchant nu sur Waldridge Fell les 14 et 15 septembre, qui a ensuite été identifié et arrêté parce qu’il était soupçonné de scandaliser la décence publique.

« À la suite d’un examen médical, il a été considéré qu’il n’était pas dans l’intérêt public de poursuivre l’affaire et il a ensuite été libéré sans autre action.

« Au cours des dernières années, plusieurs incidents d’ordre sexuel et d’ordre public ont été signalés à Waldridge Fell, qui ont suscité des inquiétudes de la part des résidents locaux et des conseillers.

« Nous utilisons souvent Facebook comme moyen de communiquer avec nos résidents et de les informer des problèmes qui concernent leur région.

«Ce message a été mis en ligne pour rassurer la communauté locale et leur montrer que nous prenons leurs préoccupations au sérieux.